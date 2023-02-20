البوابة - هناك الكثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول الرحم والمهبل وصحة النساء الإنجابية . عندما يتعلق الأمر بالمهبل ، فهو ليس استثناء. من أكثر حالات الخلط شيوعًا الإشارة إلى المنطقة المحيطة بالمهبل باعتبارها المهبل نفسه.

في الواقع ، هذا يسمى الفرج ويشمل الشفرين والبظر وكذلك فتحة المهبل. من ناحية أخرى ، المهبل هو اسم الممر الذي يؤدي من الفرج إلى عنق الرحم. يقع بين فتحة مجرى البول وفتحة الشرج. أما الرحم فهو اسم العضو العضلي الداخلي للجهاز التناسلي للأنثى. الرحم أجوف وشكله مثل الكمثرى. أثناء الحمل ، تُغرس خلية بويضة أنثوية مخصبة (أو زيجوت) في جدار الرحم ، وتنمو داخل الرحم ، وتتطور إلى جنين قبل الولادة. تعالوا نتعرف على حقائق لا تعرفها عن الرحم:

حقائق عن الرحم يجب أن تعرفها كل النساء

ما هو متوسط حجم الرحم ؟

رحمك هو أحد أكثر الأعضاء تميزًا في جسمك. يمكن أن تمتد من حجم الليمون إلى حجم البطيخ أثناء الحمل. يمكن أن يصل حجم الرحم إلى 2 رطل عند ولادة طفلك. فإن حجم الرحم يختلف من امرأة إلى أخرى.

ما مدى قوة الرحم؟

بالوزن ، الرحم هو أقوى عضلة في جسمك. نعم ، غالبًا ما يُدرج الفك على أنه الفائز في فئة العضلات الأقوى ، يتكون الرحم من ألياف عضلية رأسية وأفقية تتشابك لتكوين قوة عضلية هائلة يمكنها أن تلد طفلًا.

هل يتوسع الرحم ؟

يمكن للرحم أن يتوسع ، على سبيل المثال ، إلى حجم بطيخة تدريجياً اثناء مراحل الحمل. وفقًا لبعض التقارير الصحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ، فإنه يتوسع إلى حجم الجريب فروت وبحلول الثلث الثاني من الحمل يصل إلى حجمه الى ثمرة البابايا، ويستغرق الأمر أكثر من شهر تقريبًا حتى يتقلص الرحم إلى حجمه الطبيعي بعد الإنجاب.

اين يقع الرحم؟

يقع هذا العضو المهم بين المثانة والمستقيم في منطقة الحوض. توفر عضلات قاع الحوض دعماً قوياً للرحم وتحافظ عليه في مكانه.

مما يتكون الرحم؟

يتكون الرحم من محيط ، وهي الطبقة الخارجية ، وعضل الرحم ، والطبقة الوسطى التي تتوسع وتتقلص أثناء الحمل والولادة وبطانة الرحم أو البطانة الداخلية للرحم التي تلعب دورًا مهمًا أثناء الحيض.

هل هناك أكثر من رحم؟

الرحم المزدوج (Uterus didelphys) حالة نادرة تولد بها المرأة مع رحمين. يتم علاج هذا طبيا لأنه يتعارض مع الحمل ويسبب أيضًا مشاكل أثناء الحيض.

هل هناك رحم مائل؟

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم الرحم المرتد ، وتوجد في العديد من النساء. في هذه الحالة يكون الرحم مائلاً قليلاً عما ينبغي أن يكون طبيعياً. يميل الرحم النموذجي إلى الأمام عند عنق الرحم ويشير نحو البطن ، ولكن في حالة الرجوع للخلف ، يميل الرحم للخلف وينحني باتجاه العمود الفقري.

هل يمكن لفتاة الحمل بدون رحم ؟

إذا قمت بعملية استئصال رحمك ، وتوقفت الدورة الشهرية لديك. فلن يمكنك الحمل بعد ذلك. قد يستمر إنتاج المبيضين للهرمونات ، لذلك قد لا يكون لديك علامات أخرى لانقطاع الطمث. قد تعانين من الهبات الساخنة ، وهي أحد أعراض انقطاع الطمث ، لأن الجراحة قد تمنع تدفق الدم إلى المبايض.

ما هو وزن الرحم؟

رحم الإنسان على شكل كمثرى وطوله حوالي 7.6 سم (3.0 بوصات) وعرضه 4.5 سم (1.8 بوصة) (جنبًا إلى جنب) وسمكه 3.0 سم (1.2 بوصة). يزن الرحم البالغ النموذجي حوالي 60 جرامًا.

هل تولد كل فتاة برحم؟

تولد واحدة من كل 5000 نساء بدون رحم - وهي حالة تسمى متلازمة MRKH - مما يجعل من المستحيل أن تحمل بطفل. عادة ما يتم تشخيص ذلك خلال سنوات المراهقة.

كم بويضة تملك المرأة؟

أثناء نمو الفتاة كجنين ، يكون لديها حوالي 6 ملايين بويضة. عند الولادة ، هناك ما يقرب من مليون بيضة متبقية. بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى سن البلوغ ، يبقى حوالي 300000 فقط. يستمر عدد البويضات لديك في الانخفاض مع تقدمك في العمر وحيضك في كل دورة.

حقائق عن الرحم يجب أن تعرفها كل النساء

الرحم عرضة للمضاعفات

الرحم عرضة للعديد من المضاعفات مثل الأورا م الليفية الرحمية ، والأورام الحميدة في الرحم ، وسرطان الرحم .

عندما تنمو بطانة الرحم بشكل غير طبيعي في أماكن أخرى فإنها تسبب الانتباذ البطاني الرحمي .

عدوى الأعضاء التناسلية هي مرض التهاب الحوض .

في بعض الأحيان ينزلق الرحم من مكانه وهي حالة تعرف باسم هبوط الرحم .

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