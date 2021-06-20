ينتمي مولود برج الأسد إلى مجموعة الأبراج الناريّة، وتعتبر الشمس الكوكب الأكثر تأثيراً على هذا البرج العقلاني والمثابر، وتمتدّ الفترة الزمنية لمواليد هذا البرج بين 23 يوليو وحتى 22 أغسطس، وهو برج يتوافق كثيراً من الأبراج الناريّة والهوائية وخاصّةً برج الدلو، لكنه يتعارض مع مواليد الأبراج الترابية والمائية.

صفات برج الأسد من ناحية نقاط القوة لديه أنه دافىء، لديه روح النكتة، مبدع، عاطفي، سخي، أما بالنسبة لنقاط ضعفة الغطرسة، العناد، عدم المرونة، التفكير بذاته كثيرًا، الكسل.

ومن اهم صفات برج الأسد أنه لبق، قوي الشخصية، قوي البنية، مفتول العضلات، أما شخصية برج الأسد أن يكون محبوباً، الاحتفالات، قضاء وقتاً ممتعاً مع الأصدقاء، الأشياء الباهظة الثمن، الألوان الزاهية.

الأسد هو ملك الغاب، ولكن الحقيقة انّ مواليد برج الاسد يتمتعون حقيقة بسمات هذا الحيوان الشرس. فهم يسعون إلى أن يكونوا دائماً في مركز قيادي ويعتلون اعلى العروش مهما كان الثمن الذي يجب ان يدفعوه.

يمتاز مولود الأسد بشخصيته القوية وحبه للظهور والعظمة، إنه الأسد بكل معنى الكلمة، الملك في غابة الحيوانات. إنه إنسان طموح وشجاع ومهيمن، قوي الإرادة ومستقل، واثق من نفسه ومن قدراته بحيث لا يعرف كلمة شك أبداً.

شخصية برج الأسد ريادي بطبيعته، سواء في دعم الآخرين أو الثورة عليهم. يكشف عن فاعلية مذهلة حين يتبوأ مناصب القيادة، خصوصاً أنه إنسان غير معقد، يعرف تماماً ما يريده.

صاحب برج الأسد يدرك جيداً كيفية استخدام طاقاته وإبداعاته لبلوغ أهدافه، ويكون واثقاً دائماً من قدرته على تحقيق كل ما يصبو إليه. يملك مولود الأسد طموحاً كبيراً يجعله متفوقاً على الآخرين، ويساعده عناده القوي وقدرته على التوجه مباشرة إلى قلب المشكلة على أن يكون محط إعجاب الجميع ومرجعاً أساسياً بالنسبة إليهم.

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معلومات عن برج الاسد في الحب

رجل برج الأسد يمتلك الصدق والإخلاص لذلك يكسب قلب محبوبته بسهوله لأنه قادرعلى جعل الحب بينهما علاقه ثقة متبادلة وذلك ما يميز هذه العلاقة عن علاقات الحب الأخرى.

رجل برج الأسد عندما يقع في الحب يُظهر لحبيبته أنه يعيش مع أجمل نساء العالم ويحب أن يظهر لها مشاعره ويفتخر بمحبته لمحبوبته أمام جميع الناس.

معلومات عن برج الاسد المرأة

ومن معلومات عن برج الاسد الانثى أنها صاحبة ضحكة عالية وابتسامة مشرقة.

معلومات عن برج الاسد البنت أنها تحب الحياة والمرح واللعب كما تحب لفت انتباه المحيطين اليها وتنجح في تحقيق ذلك.

ذكية، قوية الشخصية، صريحة في آرائها و مواقفها، مبدعة ولديها حس فكاهي.

اذا غضبت لن تتردد في الإفصاح عن غضبها وإظهار الوجه الآخر لها.

معلومات عن طفل برج الاسد

الطفل من برج الأسد مرح وكثير اللعب ونشيط ومتوهج وعندما يغضب يصبح عصبيًا وعنيفًا ويندفع فى أعمال متهورة، ولكنه معتز بنفسه، وفى نفس الوقت على والديه أن يحدوا من ذلك الشعور حتى لا يصاب بداء الغرور عند نضجه.

معلومات عن برج الاسد الرجل

أهم معلومات عن برج الاسد الذكر أنه متفائل جدًا ويكره الإحباط واليأس، وهو أيضًا خفيف الظل وقادر على خلق روح من الحب والمرح والتسلية لكل من حوله.

معلومات عن رجل برج الاسد هو يتمتع بشخصية مغناطيسية وجذابة والحب هو من أهم الأشياء الجميلة في حياة رجل الأسد فهو يمتلك قلب من ذهب وكتلة كبيرة من الشغف والعشق.

مرح وذا قلب حنون وطيب يحب الإحترام والثناء وهو عاطفي لكنه عنيف عند الغضب.

يملك مقدرة كبيرة على العطاء والتضحية فهو يحب العطاء دون أن يمس ذلك كبريائه ورجولته.

رجل برج الأسد هو نبيل وكريم معطاء ولا يحب البخل أو العطاء القليل.

يملك غيرة خانقة قد تؤذي شريك حياته, وهو أب جيد بالنسبة لأولاده لكنه متقلب المزاج ويحب السيطرة والتدخل في أمور الغير.

معلومات وحقائق عن برج الاسد