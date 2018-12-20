مفتاح أي علاقة مع الجدي هما الولاء والإخلاص

أصحاب هذا البرج هم من مواليد الفترة ما بين [22 ديسمبر - 20 يناير ] ، يتميز مواليد هذا البرج بحبهم للعمل ، و سعيهم الدائم خلف النجاح ، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم ، فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات ، يصفهم البعض بالمزاجية ، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم ، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم ، يحكمهم العقل و خضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً ، رجل برج الجدي و أنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ، ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .

30 حقيقة عن برج الجدي:

- الجدي الحياة معه هي حالة مستمرة من العمل والنضال والكفاح.

- الجدي حريص على تنظيم أموره دائمًا.

- مفتاح أي علاقة مع الجدي هما الولاء والإخلاص.

- يصعب فهم الجدي، ثم تكتشف أنك فهمته من دون قصد.

- الجدي لا يغضب بسرعة، ولكن غضبه بمفعول قوي..

- يهتم الجدي بالحقائق المباشرة ولا يهتم بالفرضيات والتخمينات.

- تريح الجدي عندما تكون مستمعًا مخلصًا.

- الجدي بسيط إلى الحد الذي يجعله يضحك على ما تراه سخيفًا.

-الرقابة الذاتية قوية جدًا عند الجدي.

-صداقتك على الفيسبوك معه لا تعني صداقة حقيقية.

- الجدي لا يرتد إلى الوراء..

- الجدي إما أن يسبب لك الفرح كثيراً، أو يجلب لك التعاسة كثيراً.

- الجدي لا يتحدث عن مشاكله.

- الجدي لا يتخذ قرارته سريعاً، ولكن يتخذها بحزم.

- الجدي حصنك الدائم بمجرد أن تثق به.

- الجدي يعمل بالخفية ثم يفاجئنا بنتائج العمل.

- الجدي لا يتحدث كثيراً، بل يفعل كثيراً.

- الجدي يتظاهر بتصديق الكاذبين، ويتابع.

- الجدي مفتون بدراسة الماضي، وليس مفتوناً بالبكاء عليه.

- الجدي لا يؤذي إلا من أذوه.

- الجدي يستأذن قبل أن يغازل.

- الجدي يخشى على سمعته حتى في المواقف غير المستحقة.

- الجدي لا يعترف بالحب إلا بعد أن يتقطع من الألم.

- الجدي يكتشف أنه مذنب متأخراً فيظل مذنباً ولكن بصمت، دون أن يلمح للآخرين أنه أذنب.

- الجدي لا يرحم من يخلوا بالمواعيد اليومية، يريد فطوره حالاً في موعده.

- الجدي لا يتحدث عن وجع رأسه.

- الجدي يحقد على من يحكمون عليه من الظاهر، حتى لو كان حكمهم جيداً.

- الجدي يعرف أن نكته قديمة أحياناً ولكن يقولها ليضحك هو.

- عندما يتجاهل الجدي شخصاً، فقط قوة الله ما تجعله لا يتجاهله.

- يرد الجدي على الإساءة بإحسان أمام المجتمع، فيثير الندم والغيظ..

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