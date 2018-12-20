30 حقيقة عن برج الجدي
مفتاح أي علاقة مع الجدي هما الولاء والإخلاص
أصحاب هذا البرج هم من مواليد الفترة ما بين [22 ديسمبر - 20 يناير ] ، يتميز مواليد هذا البرج بحبهم للعمل ، و سعيهم الدائم خلف النجاح ، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم ، فهُم دائماً على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات ، يصفهم البعض بالمزاجية ، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم و أصدقائهم ، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم ، يحكمهم العقل و خضوعهم لأحكام القلب نادرة جداً ، رجل برج الجدي و أنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة ، ولكنهم في الإرتباط نادراً ما يكونان على وفاق .
30 حقيقة عن برج الجدي:
- الجدي الحياة معه هي حالة مستمرة من العمل والنضال والكفاح.
- الجدي حريص على تنظيم أموره دائمًا.
- مفتاح أي علاقة مع الجدي هما الولاء والإخلاص.
- يصعب فهم الجدي، ثم تكتشف أنك فهمته من دون قصد.
- الجدي لا يغضب بسرعة، ولكن غضبه بمفعول قوي..
- يهتم الجدي بالحقائق المباشرة ولا يهتم بالفرضيات والتخمينات.
- تريح الجدي عندما تكون مستمعًا مخلصًا.
- الجدي بسيط إلى الحد الذي يجعله يضحك على ما تراه سخيفًا.
-الرقابة الذاتية قوية جدًا عند الجدي.
-صداقتك على الفيسبوك معه لا تعني صداقة حقيقية.
- الجدي لا يرتد إلى الوراء..
- الجدي إما أن يسبب لك الفرح كثيراً، أو يجلب لك التعاسة كثيراً.
- الجدي لا يتحدث عن مشاكله.
- الجدي لا يتخذ قرارته سريعاً، ولكن يتخذها بحزم.
- الجدي حصنك الدائم بمجرد أن تثق به.
- الجدي يعمل بالخفية ثم يفاجئنا بنتائج العمل.
- الجدي لا يتحدث كثيراً، بل يفعل كثيراً.
- الجدي يتظاهر بتصديق الكاذبين، ويتابع.
- الجدي مفتون بدراسة الماضي، وليس مفتوناً بالبكاء عليه.
- الجدي لا يؤذي إلا من أذوه.
- الجدي يستأذن قبل أن يغازل.
- الجدي يخشى على سمعته حتى في المواقف غير المستحقة.
- الجدي لا يعترف بالحب إلا بعد أن يتقطع من الألم.
- الجدي يكتشف أنه مذنب متأخراً فيظل مذنباً ولكن بصمت، دون أن يلمح للآخرين أنه أذنب.
- الجدي لا يرحم من يخلوا بالمواعيد اليومية، يريد فطوره حالاً في موعده.
- الجدي لا يتحدث عن وجع رأسه.
- الجدي يحقد على من يحكمون عليه من الظاهر، حتى لو كان حكمهم جيداً.
- الجدي يعرف أن نكته قديمة أحياناً ولكن يقولها ليضحك هو.
- عندما يتجاهل الجدي شخصاً، فقط قوة الله ما تجعله لا يتجاهله.
- يرد الجدي على الإساءة بإحسان أمام المجتمع، فيثير الندم والغيظ..
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