برج الحوت هو برج مائي يحكمه كوكب نبتون، يولد أصحاب هذا البرج في الفترة الممتدة بين التاسع عشر من شهر شباط إلى العشرين من شهر آذار، وهو يقع في المرتبة الثانية عشر بين الأبراج أي في الترتيب الأخير، ويرمز له برمز سمكتان تسبحان في اتجاهين متعاكسين، دلالة على أن مواليد هذا البرج يعيشون في عالمين، عالم مادي مبني على الواقع.

صفات برج الحوت يتميّز بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، شخصية برج الحوت لا تهمه الماديات، صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، شخص الحوت مثالي ويتهرب من الواقع، كتوم للأسرار وغامض، إرادته ضعيفة وسهل الانقياد.

صاحب برج الحوت لا يسعى إلى المجد والنفوذ والسلطة وحتى الثروة والجاه، فكل هذه المعاني لا يكترث لها إطلاقًا، يحمل المولود في برج الحوت في قلبه الرضا ويعرف أن هذه الأشياء إلى زوال كما أن رزقهم الذي كتب لهم سيأتي لا محالة.

برج الحوت آخر الأبراج في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء.

حجر الجمشت هو الحجر المناسب لبرج الحوت، وهو يشمل عدة أنواع من الكوارتز البنفسجي الذي غالباً ما يستخدم في صناعة المجوهرات. ويعتقد انه يجلب السلام، الحب والسعادة، كما انه يعزز روحانية مولود الحوت، ويجعله شجاعاً.

"موقع البوابة" يقدم لكم معلومات عن برج الحوت في الحب، معلومات عن برج الحوت الانثى، معلومات عن برج الحوت البنت، معلومات عن برج الحوت المرأة، معلومات عن برج الحوت الذكر، معلومات عن برج الحوت الرجل، معلومات عن رجل برج الحوت، معلومات عن طفل برج الحوت:

بمجرد أن يقع رجل الحوت فى الحب، سوف يحترم شريكته، ويخلص لها، حتى لا يجعلها تشعر بالحزن أو الغضب، لأنه يرغب فى المقام الأول بإقامة علاقة حب طويلة، مبنية على السعادة والتفاهم.

لن يغيب أبدًا

ستشعرين بحبه الجنوني

ستكونين محور حياته

ستكونين جزءًا من خططه المستقبلية

المبادرات الرومانسية

سيحفظ كل تفاصيلك

تصبحين جزءًا من قراراته

سعادتكِ مسؤوليته

برج الحوت بقلبه لا بعقله.

يعتقد رجل برج الحوت أن السبيل للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي يكون من خلال تقديم المساعدة للآخرين

صفات برج الحوت الانثى متعاطفة، أبرز ما يميّز أنثى برج الحوت حسّها العاطفيّ العالي.

صفات برج الحوت الانثى تستمع للآخرين باستمرار وتحاول حلّ مشاكلهم وهو ما يجعلها كالمعالج النفسيّ وذلك بسبب معرفتها العميقة في المشاعر الإنسانيّة.

أنثى برج الحوت فنّانة، إنّ فتاة الحوت واحدة من الشخصيّات التي تهتم بشكل كبير في الفنّ.

حالمة وتميل إلى الخيال لذلك فإنّ إبداعها لا حدود له أبداً.

لديها قدرة فريدة على رؤية العالم من اتّجاه آخر لا يستطيع أغلب الناس أن يروه.

تعتبر فتاة الحوت من الشخصيّات الملهمة للآخرين.

امرأة برج الحوت هي الأنثى التي يحلم بها كل رجل.

عندما تحب تفقد نفسها وتوهب قلبها للحبيب وتصبح حينها على استعداد لمنح ذلك الحب ما يلزم للحفاظ عليه وكسب قلب الشريك، فيجد معها الراحة والسعادة والحب.

تبحث عن الأمان والحنان والاهتمام في شريك حياتها وتعشق من يدللها.

معلومات عن برج الحوت المرأة

امرأة برج الحوت، انسانة رقيقة مسالمة، تتميّز بالرومانسية والحنان والدبلوماسية.

معلومات عن برج الحوت الانثى أنها غامضة، لكنها امرأة شاعرية، وحساسة جدًا.

معلومات عن برج الحوت البنت أنها تهتم بالآخرين، صادقة، طموحة، هادئة، وتسعى إلى تحقيق أهدافها.

تعطف على البؤساء والفقراء، رقيقة القلب وتنسى الإساءة بسرعة ولا تحمل حقد في قلبها.

معلومات عن رجل برج الحوت

ومن معلومات عن برج الحوت الذكر أنه يمتلك عواطف جياشة، وبمجرد سماعه عن أيّ حالة إنسانية أو أيّ حدث مؤسف فإنّه يتأثر بشكل سريع ويُبدي تعاطفه بكلّ مشاعره ويرغب بتقديم المساعدة، حتّى في حالة عدم وجود صلة قرابة أو معرفة فإنّه يُبدي نفس المشاعر.

معلومات عن برج الحوت الرجل أن له القدرة على معرفة مشاكل الآخرين حتّى لو لم يشكوا له.

يمتلك حاسة سادسة خاصةً بهذا الأمر، نابعة من حساسيته ومشاعره الجياشة.

شخصية برج الحوت مناسبة تماماً ومتوافقة مع الفنانين الذين يحتاجون إلى حسٍ عالٍ في الفن الخاص بهم، مثل: الرسامين، والموسيقيين، لذلك ليس من المُستغرب أن تجد عدداً كبيراً منهم من مواليد برج الحوت.

معلومات عن طفل برج الحوت

يخلق مولود برج الحوت عندما يكون طفلاً جداراً عازلاً يختبئ خلفه ويحمي نفسه، لذلك يظهر كطفل غامض ويميل الى الانطوائية، رغم شغفه بإقامة علاقات جديدة مع الناس.

والسبب في ذلك يعود لكونه شخص حساس وعاطفي، ولكن هو في الوقت نفسه عنيد جداً، يتمتع بشجاعة وجرأة في مواجهة الحياة.

مشاهير برج الحوت عالميا

ريهانا، كيشا

لوبيتا نوينغو

اليزبيت تايلور

الين بايج

درو باريمور

كوين لتيفا

داكوتا فانينغ

جاسيكا بيل

أميلي بلانت

إيفا مانديز

ريبل ويلسون

أوليفيا وايلد

إيفا لونغوريا

جنيفر لوف هويت

سيندي كروفورد

كاميلا كابيلو

دانيال كريغ

بروس ويليس

أدام ليفين

كورت راسيل

جون بون جوفي

كريس مارتن

جون هام

جستين بيبر

ستيف جوبز

ألبرت أينشتاين.

مشاهير برج الحوت رجال

حمادة هلال

ماجد المصري

سامح الصريطى

أحمد فهمي

رامي صبري

شعبان عبد الرحيم

جاد شويري

صابر الرباعي

محمد صبري

آسر ياسين

محمود الجندي

عابد فهد

محمد عبد الوهاب

الرحل محمود درويش

زكي رستم.

مشاهير برج الحوت الإناث