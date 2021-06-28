صفات برج الدلو يتميّزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء ولكنهم يسعون في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.

شخصية برج الدلو أيضاً شخصيّة سخيّة لأنه يحب تقديم الإفادة و الخدمات إلى الآخرين وهو أيضاً إنسان مميّز جداً و يستقي سعادته من راحة الآخرين، وبعض المشاهير مواليد برج الدلو هم: جول فيرن، وجاك برفير، وفيل كولينز، وروزفلت، والعنصر التعريفي للدلو هو الهواء، وألوانه المفضلة: هي الأخضر، والبنفسجي، والنيلي.

برج الدلو هم الشخصيات المولودة من 20 يناير إلى 19 فبراير، وهو قبل الأخير في دائرة الأبراج، برج الدلو يمثل الأمل و الأحلام، والدّلو شخص ذكي ولكن أيضاً مثالي.

حجر الفيروز هو الحجر المناسب لبرج الدلو، وهو من أنواع الأحجار الكريمة ولونه أزرق، سهل الخدش وخفيف الوزن، ذو قيمة عالية مميزة من بين المجوهرات. ومن أسمائه: الفيروزج- الماكفات - البيروزة - حجر العين - التوركواز - حجر الكاليه - الشذر.

"موقع البوابة" يقدم لكم معلومات عن برج الدلو في الحب، معلومات عن برج الدلو الانثى، معلومات عن برج الدلو البنت، معلومات عن برج الدلو المرأة، معلومات عن برج الدلو الذكر، معلومات عن برج الدلو الرجل، معلومات عن رجل برج الدلو، معلومات عن طفل برج الدلو:

معلومات عن برج الدلو في الحب

يُعتقد أن الانفتاح، والتواصل، والخيال، والرغبة في المخاطرة هي الصفات التي تتلاءم بشكل جيد مع شخصيات برج الدلو، لذا لا بد من وجودها في الشريم، على الرغم من أنه يُعتقد أن توافقها مع الأبراج الأخرى يمكن أن يكون معقداً، وأن النزاهة والصدق ضروريان لأي شخص يريد علاقة طويلة الأمد مع هذا الشخص الديناميكي، ويُعتقد أن هذه الشخصيات ملتزمة في الحب؛ فهم مخلصون، وملتزمون، ولا يتملكون ويسيطرون على الإطلاق؛ فهم يمنحون الاستقلال لشركائهم ويعتبرونهم متساوين معهم.

مولود الدلو شخصية رومانسية من الطراز الأول يعرف اهتمامات الحبيب جيدًا ويعرف كيف يلبيها له دون طلب، لكنه عاشق للحرية ويخشى الحب لأنه يعتبره قيد ويخيفه الشعور بالفقد أو الفشل فى تجربة عاطفية.

رومانسي وعاطفي.

يعبر عن مشاعره سريعًا.

يصعب التزامه في العلاقات العاطفية.

إذا أحب بصدق يأخذ خطوة جادة فورًا.

يكره الغيرة.

يحب الحرية ويبغض التقييد.

يسهل وقوعه في الحب.

يميل إلى سيطرة عقله على العلاقة العاطفية أكثر من مشاعره.

امرأة متناقضة في الحب، ولا تستطيع أن تعرف ما تفكر به.

إذا وقعت في الحب تكون مخلصة ووفية بدرجة كبيرة لشريكها.

في علاقة عاطفية بسهولة.

قبل التأكد من مدى جدية الطرف الآخر، وصدقه.

معلومات عن برج الدلو المرأة

معلومات عن برج الدلو الانثى لا يمكن الحكم عليها بالإيجابية أو السلبية، فقوى الخير والشر بداخلها مقسمة بالتساوى.

معلومات عن برج الدلو البنت أعدائها يرونها الشيطان الأعظم الذى يريدون دائماً التخلص منه للحياة بسلام.

محبيها يرونها الملاك الصافى البرىء الذين يرغبون فى العيش معه طوال الحياة.

الكره والعشق يتسابقون إلى قلبها ولا يمكن السيطرة.

معلومات عن برج الدلو الرجل

معلومات عن برج الدلو الذكر يمتاز بقدرته على بعث الراحة النفسية للآخرين.

يغلب على شخصية رجل الدلو الفضول الزائد عن حدّه.

دائماً ما يسعى إلى التحرّي عن الأمور الغامضة أو المجهولة.

يقوم رجل الدلو بدوره كأب على أكمل وجه، فهو يعشق أطفاله بشكل غير طبيعي.

معلومات عن رجل برج الدلو يسعى دوماً لإسعادهم، كما يمتاز بمقدرته على الإصغاء الجيد لهم.

معلومات عن طفل برج الدلو

يعتبر طفل برج الدلو من الاطفال الاذكياء جداً بطبيعته، فهو يملك رؤية وقد يصبح شخصاً مميزاً في حلّ المشاكل. ينجذب أطفال الدلو إلى التنوع والتجارب الجديدة. اما في المدرسة، فهو موهوب جداً، ويحقق نجاحاً باهراً، ولكن من المحتمل أيضاً أن يحقق فشلاً كبيراً في حال فقد انتباهه وتركيزه، والسبب في ذلك انه مزاجي ومليء بالتناقضات.

الصداقة والعائلة عند برج الدلو

يُعتقد أنه يجب لأصدقائهم امتلاك هذه الصفات الثلاث: الإبداع، والفكر، والنزاهة، وعندما يتعلق الأمر بالعائلة، فإن يتوقعون هذه الصفات منهم أيضاً، وعلى الرغم من شعورهم بالواجب تجاه الأقارب، إلا أنهم لن يحتفظوا بعلاقات وثيقة معهم إذا لم تتحقق نفس التوقعات والصفات السابقة كما في الصداقة.