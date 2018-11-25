30 حقيقة عن برج القوس
الموسيقى هي والدة القوس، يشكو لها أحزانه ويتلقى منها النصائح
- القوس غالباً مبتسم، مباشر، يقول ما في قلبه، يضحك ويقبّل الآخرين.
- القوس ينظر للصورة الكبيرة ويكره ملاحقة التفاصيل.
- القوس يعرف أن هناك شيء ما مخبأ عنه حتى لو حاولنا إخفاء ذلك.
- القوس يقدم لك المشورة في الوقت المناسب، وكأنه ملاكك الحارس.
- القوس لا يستطيع إخفاء غيرته.
- يقف القوس على ناصية الحلم ويقاتل.
- القوس صعب المنال، ولكنه يستحق العناء.
- القوس رغم وضوحه يحب أن يكون لغزاً لغيره.
- القوس قوي، فرغم الآلام يحتفظ بتلك الابتسامة التي تحدثنا عنها فوق.
- القوس يتصرف برعونة عندما يكون مع من يحبهم والأصدقاء..
- القوس يساعد الناس حتى عندما لا يملك شيئاً.
- القوس لا يتحدث عن خيبات الأمل كي لا يضيع وقته.
- القوس من أسرع الشخصيات إنجازاً للأعمال.
- القوس صديق جيد، صديق دائم حتى عند الانقطاعات الطويلة.
- القوس داعم معنوياً لمن يحبهم، داعم جداً.
- القوس يعشق التحديات.
- القوس لا يدّعي ما لا يؤمن به.
- القوس يتجاهل من يوجهون له اتهامات بالإخفاق.
- القوس يأخذك إلى البحر، ويرجعك وأنت عطشان.
- القوس يتكيف مع أي بيئة أو وضع عائلي.
- القوس ينسى تناول طعامه من شدة تفكيره.
- القوس يمزح أغلب الوقت.
- القوس يقلب المواقف الغرامية إلى مواقف مضحكة.
- القوس لا يحتمل قراءة الرسائل الطويلة.
- القوس يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه وهو يبكي حتى!
- من مهارات القوس "التطفيش".
- القوس لا يمانع وجود منافسين، لكن يمانع تميزهم على حسابه.
- صوت القوس عالٍ حتى أثناء الليل، وكأن العالم بيته.
- لا يحب القوس أن يكشفه أحد، يكشف نفسه بنفسه.
- الموسيقى هي والدة القوس، يشكو لها أحزانه ويتلقى منها النصائح.
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