30 حقيقة عن برج القوس

الموسيقى هي والدة القوس، يشكو لها أحزانه ويتلقى منها النصائح

- القوس غالباً مبتسم، مباشر، يقول ما في قلبه، يضحك ويقبّل الآخرين.

- القوس ينظر للصورة الكبيرة ويكره ملاحقة التفاصيل.

- القوس يعرف أن هناك شيء ما مخبأ عنه حتى لو حاولنا إخفاء ذلك.

- القوس يقدم لك المشورة في الوقت المناسب، وكأنه ملاكك الحارس.

- القوس لا يستطيع إخفاء غيرته.

- يقف القوس على ناصية الحلم ويقاتل.

- القوس صعب المنال، ولكنه يستحق العناء.

- القوس رغم وضوحه يحب أن يكون لغزاً لغيره.

- القوس قوي، فرغم الآلام يحتفظ بتلك الابتسامة التي تحدثنا عنها فوق.

- القوس يتصرف برعونة عندما يكون مع من يحبهم والأصدقاء..

- القوس يساعد الناس حتى عندما لا يملك شيئاً.

- القوس لا يتحدث عن خيبات الأمل كي لا يضيع وقته.

- القوس من أسرع الشخصيات إنجازاً للأعمال.

- القوس صديق جيد، صديق دائم حتى عند الانقطاعات الطويلة.

- القوس داعم معنوياً لمن يحبهم، داعم جداً.

- القوس يعشق التحديات.

- القوس لا يدّعي ما لا يؤمن به.

- القوس يتجاهل من يوجهون له اتهامات بالإخفاق.

- القوس يأخذك إلى البحر، ويرجعك وأنت عطشان.

- القوس يتكيف مع أي بيئة أو وضع عائلي.

- القوس ينسى تناول طعامه من شدة تفكيره.

- القوس يمزح أغلب الوقت.

- القوس يقلب المواقف الغرامية إلى مواقف مضحكة.

- القوس لا يحتمل قراءة الرسائل الطويلة.

- القوس يلتقط صورة "سيلفي" لنفسه وهو يبكي حتى!

- من مهارات القوس "التطفيش".

- القوس لا يمانع وجود منافسين، لكن يمانع تميزهم على حسابه.

- صوت القوس عالٍ حتى أثناء الليل، وكأن العالم بيته.

- لا يحب القوس أن يكشفه أحد، يكشف نفسه بنفسه.

- الموسيقى هي والدة القوس، يشكو لها أحزانه ويتلقى منها النصائح.

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