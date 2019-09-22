تتكوّن الأبراج الفلكية من اثني عشر برجاً، وهي الحوت، والعذراء، والميزان، والأسد، والثور، والسرطان، والجدي، والجوزاء، والحمل، والعقرب، والدلو، والقوس، ولكل برج صفات خاصّة به، وصفات يشترك بها مع الأبراج الأخرى، وسنتعرّف في هذا المقال على برج الميزان، وهو يحتل المرتبة السابعة بين الأبراج، وهو عبارة عن برج هوائي، ويكون مواليد يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر من أصحاب هذا البرج.

وفي هذا المقال نقدم لكم 30 حقيقة عن برج الميزان:

- الميزان خجول إلى أن تتمكن من معرفته جيداً.

- يمكنك أن تأخذ كل وقت الميزان، لا يمانع، ولكن لا تأخذ هاتفه أو تقد سيارته.

- عندما لا نأخذ الميزان على محمل الجد يصبح عنيداً جداً.

- الميزان يستصعب التقرير، خاصة إذا وصل إلى نتيجة "منتصف الطريق".

- الميزان مزاجي، ولأنه مزاجي قد يكون عدوانياً.

- عندما يكون الميزان مشغولاً بقضية وينهيها، ينام طوال النهار.

- من السهل أن يسحرك الميزان، ومن الصعب أن تسحره.

- إذا حقق الميزان ما في رأسه سنعيش في عالم لا يظلم فيه أحد.

- الميزان صادق بطبعه، لكنه يمتلك الكثير من الحيل.

- التخطيط لأي رحلة إلى أي كان، أمر يسعد الميزان.

- الميزان أكثر من يمكن أن يكون موضوعياً.

- الميزان يحب التواصل المباشر، ليس بالرسائل النصية!

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- الميزان يعمل بجد عندما يريد أن يعمل.

- الميزان لا يحرم نفسه شيئاً.

- الميزان لا يحزن على الشيء لأكثر من مرة.

- الميزان يحب الأكلات اللذيذة كالبطاطس والبسكويت كثيراً.

- الميزان حساس جداً وانفعالي ويمكن إغضابه بسهولة.

- الميزان يتخبط يتخبط، ثم يقول لك الحقيقة.

- الميزان يجيد أسلوب التمهيد.

- الميزان ينطلق من الصفر ولا مشكلة عنده من الصعود بالتدرج.

- الميزان يحب التسوق، ويجب أن يكون وحده.

- الميزان سريع الأحكام والتراجع عنها، قد يحكم عليك أنك خائن ووفي في نفس اللحظة.

- عندما يعبر الميزان عن حبه يقول: أحبك كما أحب الموبايل.

- لن يسمح الميزان لأحد أن يرفع صوته عليه، يختفي من حياته.

- الميزان يتحسر لأنه لم يرد الرد المناسب، بل رد رداً آخر.

- الميزان يكرر الحديث عن نفس النقطة أكثر من مرة.

- الميزان كثير الامتنان.

- الميزان يقرف بطريقة مثيرة للعجب.

- الميزان كثير الدلع والدلال، حسب الجنس.

- يقول الميزان: افعل ما شئت ولا تربطني بك.

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