10 حقائق لا تعرفها عن عيد الهالوين

عيد الهالوين هو عيد القديسين الذي يحتفل به في عدة بلدانٍ غربيّة مثل الولايات المتحدة الأميركيّة وبريطانيا وكندا وإيرلندا في ال 31 من تشرين الأول من كل عام .

طريقة الإحتفال به عن طريق إرتداء الملابس الغريبة والأقنعة المخيفة، واستخدام الخدع، وسرد القصص والخرافات عن الأشباح ومسيرهم أثناء الليل، وتعرض على شاشات التلفزة والسينما أفلام الرّعب المخيفة .

ويتصادف يوم الهالوين مع عيد القديسين في اليوم نفسه ، لذلك يعتبر يوم إحتفالٍ عالمي تغلق فيها المؤسسات والدوائر الرسميّةِ الغربيّةِ أبوابها للإحتفال بالعيد. وتزين الشوارع والبيوت في الولايات المتحدة باليقطين، وتحتفل به جميع الطوائف والأديان والثقافات هناك ، وسبب الرداء الغريب الذي يرتديه الجميع في هذا العيد ، حتى لا يتم التعرف عليهم من قبل الأرواح الشريرة ، حيث تقول الحكاية بأن في ليلة العيد تعود كل الأرواح من عالم البرزخ إلى الأرض، وتبقى فيها حتى طلوع الفجر ، ويسود طقس في العيد يسمى "خدعة أم حلوى" بحيث ينتقل فيه الصغار من بيتٍ لبيت يجمعون الحلوى في أكياسٍ و سلالٍ يحملونها في جعبتهم ، ومن يعارض إعطاء الحلوى للأطفال تصيبه لعنة الأرواح الشريرة وغضبها.

وأيضاً تنتشر السرقات الخفيفة في العيد كالقطع الخشبيّة والأبواب وغيرها ، ليعتقد الناس بأن الأرواح الشريرة تنتشر في المكان وقد قامت بسرقتها . وأيضاً يتصادف إحتفال الغرب بعيد الهالوين مع إحتفالهم بحلول الخريف ، ليزيد من إثارة المشهد ، وأنّ الأرواح قد جردت الأشجار من الأوراق ، واستخدام القرع ونحت وجوهٍ عليه وإضافة الشمع له كانَ طقساً من طقوس الإحتفال بحلول الخريف عند كهنة بلاد الغال قديماً ، وكان يطلق عليهم "الدرويديون"، بحيث يقيمون إحتفالاً كبيراً بحلول الخريف يمتد من ليلة الحادي والثلاثين من تشرين الأول ويمتد إلى مساء الأول من تشرين الثاني ، حيث كانت الفكرة السائدة في إحتفال الخريف هذا بأن "سامان" وهو إله الموت العظيم، يدعوا جميع الأرواح التي قضت خلال العام والمعاقبة بأن تمضي حياتها في أجساد الحيوانات بالنزول إلى الأرض والتجول فيها جيئةً وذهابا ، الفكرة بحد ذاتها كانت مرعبة لتجعل السذج يقومون بإشعال نارٍ كبيرة لإخافة وإبعاد تلك الأرواح والتحلق حولها، ومن هنا انطلقت فكرة عيد الهالوين ، وأصبح عادة إعتاد الناس على الإحتفال بها ، ولكن أسطورة هذا العيد والحكايا التي دارت حوله ما زال البعض يصدقها في البلاد النائية والبسيطة .

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حقائق لا تعرفها عن عيد الهالوين

عيد الهالوين هو خليط من التقاليد المسيحية والوثنية

منعت ولاية "ألاباما" في الولايات المتحدة الأمريكية السكان من ارتداء الملابس والأقنعة المتنكرة المخيفة، كذلك منعت من انتحال صفة الكاهن، الحاخام، أو الراهبة في هالوين.

فانوس جاك أو اليقطين المضيء والذي يعتبر التقليد الأهم في عيد الهالوين كان ينحت في الأساس من اللفت وليس من اليقطين.

استخدام فانوس جاك يعود إلى أسطورة "جاك البخيل" إذ تقول الأسطورة ان خدع جاك البخيل لا يقف في وجهها الشيطان إذ لا يستطيع الشيطان من خلال هذه الخدع أن يأخذه إلى الجحيم وكان يجب على جاك البخيل أن يجوب الأرض مصطحباً معه قطعة من الفحم داخل قطعة من اللفت "فانوس جاك" لكي تضيء طريقه ومن هنا جاء استخدام فانوس جاك.

استخدام الخدع وارتداء الألبسة والأقنعة المخيفة في عيد الهالوين يعود استخدامه إلى القرن التاسع عشر وتم استخدامها أولاً في أسكوتلندا.

بخاخ الخيوط الملونة "Silly String" والذي يعتبر أحد التقاليد التي تستخدم في عيد الهالوين والذي يستمتع في اللعب فيه الكبار والصغار يمنع استخدامه في هوليوود وإذا قمت بذلك فسيتم تغريمك بغرامة قدرها ألف دولار.

يرتبط عيد الهالوين في إيرلندا بكعكة الزبيب " Barm brack" بالإضافة إلى ارتباطه بالنقود والعيدان.

لم تسجل أي حالة وفاة لأي طفل في عيد الهالوين نتيجة تناوله حلوى الهالوين على الإطلاق، فهناك تقليد في عيد الهالوين يسمى "خدعة أم حلوى" وهو عبارة عن تقليد يتم فيه توزيع الحلوى على الأطفال المتنكرين ومن لا يعطي الأطفال المتنكرين الحلوى فإن الأرواح الشريرة تغضب منه.

تقليد "خدعة أم حلوى" ضمن عيد الهالوين في المكسيك يستخدم فيه عبارة "هل يمكن أن تعطيني جمجمتي الصغيرة" وهي تشير إلى جمجمة مصنوعة من السكر وهي احدى الخدع التي تستخدم في عيد الهالوين في المكسيك.

في الولايات المتحدة الأمريكية يتم إنفاق ملياري دولار على حلوى الهالوين في كل عام.

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