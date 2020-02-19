برج الحوت آخر الأبراج السماوية في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء.

وفي هذا المقال نقدم لكم حقائق قد لا تعرفها عن برج الحوت:

- برج الحوت يؤمن أن لكل شيء سبب، وهو يبحث عن معرفة علة وجوده هنا.

- برج الحوت يمتلك عقلاً قابلاً للتطور والاستنارة كل يوم.

- برج الحوت عميق الصلات، عاطفي في كل تفصيل، وهذا يغذي روحه.

- برج الحوت يصيب الآخرين بعدوى الحب.

- برج الحوت مستمع جيداً، حتى الأكاذيب التي يعرف أنها أكاذيب، يتعاطف مع قائليها.

- الحوت يحل مشاكل الآخرين ويضيع مع مشاكله.

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- برج الحوت مثال حي عن صناع السلام ومكافحي التخلف.

- الحوت صديق جيد، ولكن قد تمر به وكأنه لا يعرفك قط!

- الحوت يريد دائماً الخروج وتبديل المكان.

- الحوت يكره تويتر لأن ١٤٠ حرفاً لا تعبر عما يريد أن يقوله.

- الحوت يحتاج وقتاً كي يتأقلم في مكان ثابت.

- الحوت يغير قراره عندما تمدحه مع طلبك أن يغيره.

- الحوت يخفي ثقافته خلف قناع المسايرة.

- الحوت لا يعترض لأنه لا يحب أن تعترض عليه أنت.

- الحوت يحب كل شيء، هذا من طبيعته، ولا تسأل عن السبب!

- الحوت يضيع الكثير من الفرص.

- الحوت مهما كان واضحاً سيظل هناك شيء ما يخفيه.

- الحوت عدو نفسه عندما يخدعه شخص آخر.

- الحوت بحاجة إلى عائلته أو جو عائلي دوماً..

- الحوت يحب أن يدخل في علاقة لا يوافق عليها أحد..

- برج الحوت، إما انعدام ثقة، أو ثقة مبالغ بها بالذات..

- برج الحوت يكره الذين لا يردون بسرعة، مع أنه منهم.

- الحوت يتغاضى كثيراً، ثم يقول "للصبر حدود".

- الحوت يحقد على أصحاب الذوق الموسيقي الهابط..

- الحوت ينسى أن ينام، ثم يتذكر النوم فيشعر أنه وصل للجنة.

- الحوت مثل العشاق الذين نقرأ عنهم في الروايات والكتب.

- إذا تناولت الكثير من الشيبس الخاص به، يتخلى عن البقية ويضرب عن كل شيء.

- الحوت يعرف آراء الآخرين إما باستفزازهم أو باستفزازهم.

- الحوت يضحك على النكت السخيفة لأنها سخيفة، كالطفل.

- برج الحوت يضحك على شعور حصل معه في الماضي، أو يبكي من أجله، بذات الطريقة.

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