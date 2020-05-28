حقائق مثيرة عن برج الجوزاء

برج الجوزاء هو ثالث برج من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس، تمر الشمس في برج الجوزاء من 21 مايو إلى 21 يونيو.

برج الجوزاء يتميز بالذكاء الفطري وحب الاستكشاف اللذان يدفعان مواليد هذا البرج إلى خوض المغامرات الممتعة بحثاً عن المعرفة، مما يمنحهم المزيد من المساحة لاستكشاف الناس والأماكن، كما أن حالة الانطلاق في الحياة التي يتمتع بها الجوزاء تضمن له أن يصبح محط اهتمام الجميع، خاصة خلال التجمعات، ويزداد اعتماد الجوزاء على ميزة الذكاء كلما اندمج أكثر في الحياة العملية.

كما أن تفضيل ترك القيادة والعمل بحرية أكبر يمنحه المزيد من النجاح والمساهمة الفاعلة في الأعمال التي يدخل فيها، وفي إطار الصداقة يمتلك الجوزاء عدداً كبيراً من الأصدقاء والمعارف الذين يفضلون صحبته بسبب خفة ظله والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية وحسن خلقه، ويمكن أن يكون مولود الجوزاء أباً صالحاً شديد التعلق بالمنزل والأسرة إذا ما شعر بالأمان في الحياة والحب من قبل الشريك.

أما عيوبه الانجراف وراء الرغبات والأهواء، فتكون كل القرارات سريعة الاتخاذ وسريعة التنفيذ، وفي حالة الفشل أو الدخول في مشاكل تعطل من سير الأمور يبدأ في التراجع بسرعة كبيرة، ولا يصر على استكمال ما بدأ، وينسحب هذا الأمر على العلاقات العاطفية أيضاً.

وفي هذا المقال نقدم لكم أبرز الحقائق عن برج الجوزاء:

- يقول عما لا يعرفه بأنه لا يعرفه، صريح وصادق مع نفسه.

- لا يقبل بالتسويات ما لم يتمخض عنها تغييرات واضحة.

- لن يقول الجوزاء لك ما يغضبه أو يحزنه، ولكن سيكتفي بالقول: أنا لست غاضباً، بنبرة غاضبة.

- لا يخشى المخاطر، مستعد للقيام بأي شيء جديد.

- كذبات برج الجوزاء متينة السند متسلسلة الإيقاع وممتعة.

- لا يتحدث عن مشاعره الحقيقية، وفي الوقت غير المناسب يلمح لها.

- التلاعب مع برج الجوزاء يعني أنه سيركلك بعيداً.

- يدافع عمن يحبهم حتى إذا أخطأوا في حقه، وينسى أخطاءهم.

- يشخص مشاكل الآخرين أكثر من تلخيصهم هم لها.

- ليس من السهل عليك أن تنسى صديقك الجوزاء.

- غالباً لطيف، إن لم يكن دائماً.

- الجوزاء لا يطلب منك مقابلاً لمحبته لك.

- لا يبخل أبداً بتقديم آراءه.

- الوقت المناسب لكل شيء عند الجوزاء هو "الآن".

- يلبي أكثر من واجبه.

- ليس خبيثاً، ولكنه يعرف كيف يتعامل مع الخبثاء.

- صديق كبير وصديق صغير، صديق عندما يكون المهد، أو على حافة قبره.

- يمكن أن يتدبر الأمر حتى لو كان الأشخاص من حوله غير معروفين جيداً.

- الجوزاء يتخذ القرارات تبعاً للاحتيجات الحقيقية الآنية.

- لا يمكن أبداً استغباء الجوزاء.

- الجوزاء لا يسمح لك بأن تتناول من طعامه.

- الجوزاء يضحك مع نفسه في الغرفة.

- صديقك الجوزاء معك في كل مكان.

- الجوزاء دائماً يستخرج من قلب الحزن نكتة.

- الجوزاء يسمع الآخرين فقط لواجب السمع.

- الجوزاء يتظاهر بأنه لم يلمحك فهو مستعجل دائماً.

- الجوزاء عندما يسلم عليك يسأل عنك وعن أهلك وعشيرتك وجيرانك وإلخ.

- جنة الجوزاء خارج منزله.

- يقول أنه لا يتحدث كثيراً، ثم يخبرك عن "الخمير والفطير".

- يكره الرسميات، ويضحك في مكتبه أمام موظفيه.

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