30 حقيقة عن برج الحوت وأبرز نقاط ضعفه

برج الحوت غامض جدًا ومحير وليس من السهل توقع صفاته، وتتأثر مواليد برج الحوت بكل ما يحدث من حولهم، كما أن أصحابه لديهم تعاطف مبالغ فيه مع آلام الآخرين، بل إن المشاكل العامة تؤثر فيهم بصورة كبيرة.

حيث يتّسم رجل برج الحوت بالرومانسية، وهو يمتلك قلبًا صافيًا، وهو خجول غالبًا الأمر الذي يمنعه من التعرف على امرأة غير مُعجبة به، فيبقى صامتًا إلى أن يتأكد بأنها مُعجبة به تمامًا، وهو شديد الحنان، فعند دخوله في علاقة حب يسعى إلى تنفيذ كافة احتياجات محبوبته، وهو يُفاجئها دومًا، ويتصف بالإخلاص، والوفاء لشريكته.

أما امرأة الحوت تمتلك شخصية جذابة لافتة للأنظار، وهي امرأة ناعمة، وأنثوية جدًا، ولا يُمكن خداعها بسهولة، لذا يجب أن تكون العلاقة معها مبنية على الصراحة، ويُفضل أن يكون شريكها دبلوماسيًا، ولطيفًا في تعامله معها، ويجب تجنب إثارة غيرتها وغضبها، فهي تفهم من هذه التصرففات بأنها ليست محبوبة عند الطرف الآخر.

وفي هذا المقال نقدم لكم 30 حقيقة عن برج الحوت:

- يؤمن أن لكل شيء سبب، وهو يبحث عن معرفة علة وجوده هنا.

- يمتلك عقلاً قابلاً للتطور والاستنارة كل يوم.

- عميق الصلات، عاطفي في كل تفصيل، وهذا يغذي روحه.

- يصيب الآخرين بعدوى الحب.

- مستمع جيداً، حتى الأكاذيب التي يعرف أنها أكاذيب، يتعاطف مع قائليها.

- يحل مشاكل الآخرين ويضيع مع مشاكله.

- مثال حي عن صناع السلام ومكافحي التخلف.

- صديق جيد، ولكن قد تمر به وكأنه لا يعرفك قط!

- يريد دائماً الخروج وتبديل المكان.

- يكره تويتر لأن ١٤٠ حرفاً لا تعبر عما يريد أن يقوله.

- يحتاج وقتاً كي يتأقلم في مكان ثابت.

- يغير قراره عندما تمدحه مع طلبك أن يغيره.

- يخفي ثقافته خلف قناع المسايرة.

- لا يعترض لأنه لا يحب أن تعترض عليه أنت.

- يحب كل شيء، هذا من طبيعته، ولا تسأل عن السبب!

- يضيع الكثير من الفرص.

- مهما كان واضحاً سيظل هناك شيء ما يخفيه.

- عدو نفسه عندما يخدعه شخص آخر.

- الحوت بحاجة إلى عائلته أو جو عائلي دوماً..

- الحوت يحب أن يدخل في علاقة لا يوافق عليها أحد..

- الحوت، إما انعدام ثقة، أو ثقة مبالغ بها بالذات..

- يكره الذين لا يردون بسرعة، مع أنه منهم.

- يتغاضى كثيراً، ثم يقول "للصبر حدود".

- يحقد على أصحاب الذوق الموسيقي الهابط..

- ينسى أن ينام، ثم يتذكر النوم فيشعر أنه وصل للجنة.

- الحوت مثل العشاق الذين نقرأ عنهم في الروايات والكتب.

- إذا تناولت الكثير من الشيبس الخاص به، يتخلى عن البقية ويضرب عن كل شيء.

- يعرف آراء الآخرين إما باستفزازهم أو باستفزازهم.

- يضحك على النكت السخيفة لأنها سخيفة، كالطفل.

- يضحك على شعور حصل معه في الماضي، أو يبكي من أجله، بذات الطريقة.

أمن نقاط ضعف برج الحوت، هي:

1- كره الضوضاء: يحب مولود برج الحوت الهدوء والسلام النفسي، فلا يدخل في صراعات ولا يعيش في قلق وتوتر، بل يحب أنه يعيش حياةً بعيدةً عن الصخب، وينعكس ذلك على من حوله سواء عائلته وأصدقائه، أو زملائه بالعمل، ودائمًا ما يخلق حوله مناخًا هادئًا ومفعمًا بالراحة النفسية، وربما يعدّه البعض ضعفًا وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة.

2- الحزن الشديد: عندما يحزن مولود برج الحوت يدخل في حالة نفسية خاصة، وينطبق ذلك بصورة كبيرة على رجل الحوت، فهو لا يظهر ضعفه أو معاناته، بل يبتعد ويظهر مرةً أخرى عندما يتحسن، لذلك على من يرتبط برجل برج الحوت أن يستوعب حالته النفسية وكآبته إذا دخل في حالة الحزن، ويتركه يهدأ قليلًا، ويتحمل إهماله لمكالمته ورسائله؛ لأنه في الغالب يحاول أن يستعيد قواه ثم سيعود من جديد.

3- الكذب: وهذه من أكثر عيوبه ونقاط ضعفه، فمولود برج الحوت يكذب عندما يتعرض للمشاكلن فهو يعتقد أن في الكذب حلًا، لكن سرعان ما ينكشف بسهولة ممن هم حوله. النسيان: ينسى مولود برج الحوت أدق التفاصيل وأهمها بسرعة، مما يسبب له مشاكل في حياته العملية.

4- الحساسيّة: يتصف مولود برج الحوت بحساسيته الزائدة اتجاه كل ما يدور حوله، ويمكن أن يتأثر سلبًا من كلمة واحدة، وتجعله حزينًا ومبتعدًا عن الأقارب والأصدقاء وكل من هم حوله.

5- متردد: لا يحب المجازفة، ويفكر كثيرًا في عواقب الأمور، مما يجعل منه شخصًا غير مسؤول، يضيع الفرص على نفسه.

6- القواعد والقيود: يكره اتباع القواعد والقيود والأوامر، فهو شخص لا يحب تقييد حريته بأي صورة كانت.

7- الضغط: عندما يتعرض إلى الضغط في العمل، فإنه يفضّل أن يهرب من المسؤولية الموجهة إليه، ويشعر دومًا بالملل والروتين، وبالتالي تجعله هذه الصفات شخصًا كسولًا وضعيفًا.

8- لا يحب النقد: من أكثر الأمور التي تثير غضب مولود برج الحوت هي انتقاده، حتى لو كان الانتقاد لمصلحته ومن شخص يحبه، فتعرضه للانتقاد يحوله إلى شخص عصبي وعدواني.

9- مواجهة الواقع: عندما يتعرض للمشاكل يفضل البقاء بعيدًا دون مواجهتها أو حلها، وهو شخص تقليدي يحب العيش ضمن خياله الواسع بعيدًا عن الواقع.

10- العطاء الكبير: يتصف مولود برج الحوت بكرمه الكبير، ويحب أن يعطي الأشخاص من حوله بسخاء دون مقابل، ممّا يجعله عرضةً للانكسار والاستغلال في الكثير من الأحيان من الأشخاص الذين لا يقدّرون هذه الصفة، كما أنه يشعر بالإحباط عندما يكشفهم على حقيقتهم.

11- أخذ الأمور بصورة شخصية: وهذه من أكبر نقاط ضعفه، فهو يأخذ الأمور على صورة شخصية حتى لو لم يكن هو المقصود بها، وهذا بسبب حساسيته الزائدة، ويأخذ الكلام الموجه له كنصيحة، على أنه إهانة في بعض المرات.

12- يكره ويحقد: عندما يتعرض مولود برج الحوت للأذى فإنه يسامح بكل سهولة، لكنه لا ينسى، ويحمل الحقد في قلبه اتجاه من آذاه، ويصمت طويلًا ثم ينفجر بعصبية شديدة.

13- مشاعره متطرفة: لا يوجد عند مولود برج الحوت مشاعر وسط، فإنه إما يكره كثيرًا أو يحب كثيرًا، وهذا الأمر يؤدي إلى صعوبة في التعامل معه حتى من الأشخاص المقربين إليه.

14- التعلق الكبير: عندما يحب مولود برج الحوت فإنه يتعلق كثيرًا بصورة مبالغة بمن يحب، ويرغب دومًا بسماع عبارات الحب والمديح منه وبالتالي يسبب لهم الضيق والملل أحيانًا.

15- الحساسية الكبيرة: عندما يحكم مولود برج الحوت على شيء، فإنه يجعل مشاعره هي القائدة بتلك الأمور، وهذا أمر يسبب له مشاكل عديدة في كثير من الأحيان.

16- متقلب المزاج: يُعد من أصحاب المزاج المتقلب، فيمكن أن يستيقظ نشيطًا، ومتحمسًا في الصباح، ويصبح في المساء عصبيًا ومزاجيًا، ولا يريد رؤية أي أحد حوله، ويمكن أن تؤثر عليه نوبات غضب دون أي سبب.

17- الاستسلام والهزيمة: عند تعرض مولود برج الحوت لضغط في عمله أو حياته الشخصية، فإنه سرعان ما يستسلم ويفضل الهروب على أن يواجه المشكلة أو يحلها.

18- الكسل: وهذه الصفة تنتشر كثيرًا بين نساء برج الحوت، فهن لا يردن العمل أو فعل أي شيء إلزامي، والحماس لديهن قليل جدًا.

5 أبراج يمكنها التعامل مع الحجر المنزلي أفضل من غيرها

ترتيب الأبراج من ناحية الأكثر خطرًا .. البرج الأول على القائمة سيصدمك!