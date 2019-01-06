حقيبة المعصم الجديدة من شانيل 1 من 2

تصميم فاخر وانيق يناسب المرأة العصرية 2 من 2

ماذا لو كانت هناك حقيبة سهرة صغيرة، مختلفة عن الحقائب الكلاسيكية، ولكن مع بعض التشابه البسيط؟ نقدم لكم جديد شانيل Chanel Evening من The Sea Clutch من مجموعة كروز 2019.

تم تصميم هذه الحقيبة للمرأة العصرية الانيقة بلمسة من الحب والفخامة، وحقيبة البحر ليس مجرد اسم. انها متطورة ، تجذب الأنظار، انها تصميم مبتكر من شانيل وقبل كل شيء ، هي ذات تصميم خالد.

صنعت هذه الحقيبة من ذات الجلد المبطن المخيط الذي تشتهر به شانيل. كما يأتي الظهر مع جيب خلفي، وهي العناصر الأيقونية المنسوخة من الحقائب الكلاسيكية. ولكن التصميم المبتكر من الامام جاء مختلفا مع كلمة شانيل محفورة على الكرة، بالإضافة الى احرفCC وهذه الكرة متصلة بالسلسلة الذهبية مع حزام المعصم.

قد لا يكون هناك الكثير من المساحة الداخلية ، ولكنها كبيرة بما يكفي لاحتياجات أي امرأة في سهرة مسائية.

يمكنك شراء هذه الحقيبة الفاخرة من متاجر شانيل حول العالم، وسعرها حوالي 2850 يورو، 3400 دولار أمريكي.