ما هي أسباب حكة الأبطين وطرق علاجها؟

التعرق المفرط في منطقة الابط بالذات يمكن أن يسبب مشكلة

التعرق المفرط في منطقة الإبط أمر مزعج، ولكن حكة الإبط أمر مزعج أكثر، ولكنه شائع جداً. فما هو السبب وكيف يمكنك أن تحلي هذه المشكلة؟

الأسباب الطبيعية

يمكن أن يسبب الصابون المعطر، ومسحوق الغسيل تهيجًا في جلد الإبط. استخدام المنتجات الخالية من العطور والكريم بنسبة 1 في المائة هيدروكورتيزون. هذه الكريمات يمكن ان تهدئ الانزعاج والحكة الناجم عن الحلاقة.

عدوى الخميرة ( الفطريات)

عدوى الخميرة: تماما مثل فطريات المهبل يمكن لمنطقة الإبط ان تصاب بعدوى الخميرة. هذه العدوى لن تذهب بدون علاج، ويجب استشارة الطبيب والحصول على كريم مضاد للفطريات يهدئ الحكة والألم.

التعرق المفرط

التعرق المفرط في منطقة الابط بالذات يمكن أن يسبب مشكلة مزعجة وحكة كبيرة. ولهذا ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من التعرق باستخدام مضاد للتعرق. اذا استمر التعرق يمكنك اللجوء الى حقن البوتكس لحل المشكلة جذريا.