ما حكم العطور في رمضان؟ هل العطر يبطل الصيام للنساء؟ ما حكم وضع البرفان في نهار رمضان؟ هل يجوز التعطر في رمضان؟ ما هو حكم شم العطر في رمضان؟

إن حُكم العطور في رمضان والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناء الصيام لا يضر إن شاء الله، كما أن استخدام العطر في رمضان لا يضر وصول رائحة الروائح المستكرهة، لأن غاية ما يبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف.

وضع البرفان في نهار رمضان حيث أن التعطر أثناء الصوم مباح شرعًا ولا حرج فيه ولا يفسد الصوم، ما دام الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئًا من هذا العطر إلى جوفه.

هل العطر يبطل الصيام للنساء؟

استعمال العطر أثناء الصيام ليس من المفطرات، لأنه ليس له جسم مرئي، يمكن أن يدخل إلى الفم ومنه إلى المعدة، مثل البخور، الذي يمكن أن تُرى أجزاؤه في الجو، ولهذا يفتي الفقهاء بأن استنشاق البخور عمدا مفسد للصيام واستنشاق العطر ليس مفطرا .

حكم التعطر في رمضان للنساء حيث أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال، قائلًا إن التعطر أثناء الصوم لا حرج فيه ولا يفسد الصوم طالما الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئًا من العطر في الجوف.

هل يجوز التعطر في رمضان؟

«الإفتاء» تجيب وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، بأنه يجوز شرعا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألا يصل شيء من الطيب إلى جوفه.

ما حكم شم العطر في رمضان؟

إن حكم شم العطر في رمضان حيث أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال، قائلًا إن التعطر أثناء الصوم لا حرج فيه ولا يفسد الصوم طالما الصائم لا يتعمد أن يدخل شيئًا من العطر في الجوف.