ما تفسير حلم الدخول الى غرفة غريبة في المنزل؟

الأبواب رمز شائع في الاحلام فما هو تفسيرها؟

الحلم: "كنت تمشي في منزل ما، ربما المنزل الذي نشأت فيه أو حتى منزلك الحالي. عادة، أنت تعرف كل ركن من أركان هذا المكان، ولكنك وجدت باباً لم يسبق أن رأيته من قبل. وعندما دخلت وجدت غرفة فارغة."

ماذا يعني هذا الحلم؟

المنزل هو الرمز الأكثر تكرارا في الأحلام. وهو يمثل في الواقع "الذات"، وكل غرفة تعكس جانبا مختلفا من شخصيتك (المؤانسة، والقوة، البراعة الجنسية). عندما تجد غرفة غير مستخدمة، فكأنما تكتشف جانبا من هويتك التي قد تكون مهملة، يمكن أن تكون موهبة غير مستغلة أو عاطفة. وكلما كان حجم الغرفة أكبر، كلما كانت الفرصة أكبر لتحقيق كامل إمكاناتك. أما الابواب فعوائق مؤقتة يمكنك فتحها والمرور من خلالها الى فضاءات جديدة.

ما الذي يجب القيام به؟

إذا كنت في كثير من الأحيان تحلم بأن تتجول في منزلك أو منزل عائلتك القديم، فعلى الأرجح بأن هناك أبواب جديدة أو فرص سوف تفتح لك في حياتك الحقيقية. أولا، حاول تحديد هذه الفرص. افتح عينيك جيدا واستغل أي فرصة سانحة امامك أو لا تتردد في اكتشاف موهبتك أو مشاعرك. حتى الممر بين الغرف في الاحلام، يشير إلى المضي قدما أو البدء في مشروع جديد.