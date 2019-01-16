ما تفسير الحلم بالفشل في الاختبار؟

إن إجراء امتحان في حلمك يعني ضمنيًا أنك تخضع للاختبار أو يتم فحصك في بعض مناطق حياتك. كما هو الحال مع معظم موضوعات الاحلام الشائعة ، الحلم بإجراء اختبار له علاقة بالقلق. في مثل هذه الأحلام ، قد تجد أنه لا يمكنك الإجابة على أي من الأسئلة في الاختبار أو أن الاختبار مكتوب بلغة أجنبية أو أن قلمك يستمر في الانكسار أثناء الاختبار. وربما ينفد الوقت ولا يمكنك إكمال الاختبار في الوقت المسموح به أو ربما تصل متأخرا ولا تتمكن من حل الاختبار تمامًا. كل هذه العوامل تؤدي إلى فشلك في الاختبار في الحلم.

يتطلب إجراء اختبار عدم الاستعداد:

الحلم بأنك تجري اختبارًا يشير إلى أنك تشعر بعدم الاستعداد لبعض التحديات في حياتك. قد يكون لديك شعور بالذنب لأنك لم تستعد بما يكفي لامتحان أو اجتماع أو اقتراح عمل أو مشروع ما. ربما قمت بالتسويف في مهمة وانتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتمام كل شيء فيها.

في بعض الأحيان قد تشعر بالقلق الشديد بشأن اختبار حقيقي ، أو مقابلة شخصية ، وما إلى ذلك. أنت تفكر دائمًا في السيناريو الأسوأ. ونتيجة لذلك ، يمكن أن يتجلى هذا القلق في الحلم حيث تفشل في الاختبار. في أغلب الأحيان ، من غير المرجح أن يفشل الأشخاص الذين لديهم مثل هذه الأحلام في الاختبار في الحياة الحقيقية.

فشل اختبار في حلمك يقول الكثير عن احترامك للذات والثقة أو نقصها. أنت تميل إلى الشعور بالقلق بشكل مفرط حول عدم إجراء ما يكفي او انك لا ترقى لتوقعات الآخرين. قد يتم وصفك على أنك شخص ممتع لأنك لا تريد أن تخذل الاخرين.