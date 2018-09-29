ما تفسير رؤية اصابع الارجل في المنام؟

أن ترى أصابع قدمك في الحلم فهي تمثل الطريقة التي تتحرك بها وتمشي بها في الحياة، إما بنعومة أو اتزان أو نقص. كما تدل على طريقك في الحياة. وقد تمثل أصابع القدم التفاصيل البسيطة للحياة وكيف تتعامل معها. إن الحلم بأن أحدهم يقبّل إصبع قدمك يشير إلى أن هناك من يحاول طمأنة وتأكيد تقدمك إلى الأمام. إنه يحفزك على القيام بعمل أفضل.

أما الحلم بأنك تخسر أو تكسب اصابع قدم يشير إلى أنك تفتقر إلى التصميم والطاقة اللازمة للمضي قدمًا في بعض المواقف.

الحلم بأنك تؤذي إصبع قدمك أو أن هناك ثأليل أو كشط فهذا يعني أنك تشعر بالقلق حيال المضي قدمًا ببعض الأمور أو القرارات.