لتجنب الأحلام يجب محاولة عدم التفكير في همومك وعدم التركيز على الذكريات المؤلمة

تعتبر الكوابيس والأحلام المزعجة من أكثر أسباب اضطرابات النوم، والأرق، لأنها كفيلة بإيقاظ الشخص من نومه مفزوعاً ومرتبكاً، كما أنها تسبب له القلق في اليوم التالي، لأنها تأخذ مساحةً من التفكير، حين يحلل ما ورد في الكوابيس والأحلام المزعجة، خصوصاً إن كانت هذه الأحلام تتعلق به أو بأحدٍ من أفراد عائلته. من المعروف من ناحيةٍ دينيةٍ أن الكوابيس والأحلام المزعجة مصدرها الشيطان، بعكس الرؤيا الصادقة التي تكون ربانية خالصة، ومن المعروف أيضاً أن الأطفال هم أكثر الفئات رؤيةً للكوابيس والأحلام المزعجة.

نقدم لكم 7 حلول لتجنب الكوابيس والأحلام المزعجة:

1- الالتزام بقراءة الأذكار الشرعية والمعوذات قبل النوم، وهي آية الكرسي وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس.

2- يجب أن تتجنب التعرض للتعب والإرهاق الشديدين خلال النهار.

3- ابتعد عن تناول الأطعمة الحارة والأطعمة الدسمة الغنية بالدهون قبل ساعتين من النوم على الأقل.

4- محاولة عدم التفكير في همومك، وعدم التركيز على الذكريات المؤلمة.

5- ممارسة التمارين الرياضية خلال ساعات النهار، لأنها تعمل على طرد الأفكار والطاقة السلبية من الجسم.

6- تجنب تناول الكحول والمخدرات.

7- عدم النظر للصور المؤلمة والتي تثير الشجون، وعدم مشاهدة أفلام الرعب.

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