حلوى التشورو الاسبانية

هل سبق لك أن ذقت حلوى التشورو الأسبانية الأصيلة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، ضعهم على قائمة الأطعمة التي يجب ان تجربها!

المكونات:

2/3 كوب طحين متعدد الأغراض (110 جم)

¼ عصا زبدة غير مملحة

1 كوب ماء (250 مل)

قليل من الملح

2 ملعقة صغيرة سكر

1 بيضة

زيت للقلي

الطريقة:

يوضع الماء والزبدة والسكر والقليل من الملح في مقلاة متوسطة الحجم. تترك لتغلي.

يضاف الدقيق ويخلط بقوة حتى يمتزج جيداً (سيجمع العجين معاً في دقيقة أو اثنتين).

يرفع عن الموقد ويترك ليبرد قليلاً. بمجرد أن يصبح فاترا، يضاف البيض ويخفق مع العجين. حاول أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. قد يبدو في البداية أن عجينة التشورو متماسكة لذلك خذ وقتك لدمج البيض معها.

يصب الزيت في مقلاة كبيرة ويسخن.

يملئ كيس الكريمة بالعجينة ويضغط في مقلاة الزيت القليل منها حتى يقلى.

بمجرد أن تتحول العجينة إلى اللون البني اللطيف ، يصبح الزيت جاهزا للقلي.

تضغط العجينة على شكل أصابع طويلة وتترك لتقلى. سوف يستغرق الأمر حوالي دقيقتين فقط للحصول على اللون الذهبي الجميل. لا تضع الكثير من العجينة حتى لا تحترق.

تخرج وتوضع على المنشفة الورقية للتخلص من الزيت.

ترش بالسكر الممزوج مع القرفة المطحونة.

تقدم مع الشوكولاتة الساخنة أو الكراميل.