حلوى السمسم

هل سبق وتذوقت هذه الحلوى اللذيذة؟ انها شهية وسهلة الاعداد للغاية، تعالوا لنتعلم طريقة صنعها.

المقادير:

1 كوب من بذور السمسم الأبيض

½ كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

توضع ورقتين كبيرتين من ورق الشمع على صينية وترش بالزيت النباتي.

تحمص بذور السمسم في مقلاة على نار خفيفة. استمر في هز البذور لتجنب حرقها. ينبغي أن تصبح ذهبية وتخرج رائحة جميلة. ترفع عن الحرارة وتنقل الى طبق.

في وعاء يخلط السكر والعسل، ثم يوضع على نار متوسطة الحرارة ليذوب ويغلي، ويمزج باستمرار. بمجرد أن تصل إلى مرحلة الفقاعات لمدة 2 دقيقة ترفع عن الحرارة. تضاف بذور السمسم. يُمزج المزيج جيداً ويُسكب على الصينية. هذا هو الجزء الأكثر "صعوبة" الآن بسرعة قبل يصبح الكراميل قاسيا. قم بتغطيته بورقة أخرى وباستخدام الأسطوانة الخشبية ، أو مقلاة عريضة تفرد عجينة السمسم حسب السماكة المطلوبة