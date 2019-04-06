حلوى الكراوية
حلوى الكراوية
حلوى الكراوية، طريقة سريعة لتحضير حلوى تقليدية تقدم في المناسبات الخاصة بقدوم المواليد الجدد...
المقادير:
كوب الا ربع رز مطحون
ثلث كوب كراوية
9 كوب ماء
ثلاثة ارباع كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة يانسون ناعم
نصف ملعقة صغيرة شومر ناعم
1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
لوز وفستق حلبي للتزيين
طريقة التحضير
نخلط جميع المكونات و هي ناشفة ثم نضعها في قدر غير قابل للالتصاق على النار
نضيف الماء و نحرك المكونات و نتركها على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر
عند الغليان سوف تصبح سميكة . نقوم بسكبها في الزبادي و تزينها بالمكسرات .
يمكن تناولها و هي ساخنة و يمكن و ضعها في الثلاجة لتبرد .
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