حلوى الكراوية

حلوى الكراوية، طريقة سريعة لتحضير حلوى تقليدية تقدم في المناسبات الخاصة بقدوم المواليد الجدد...

المقادير:

كوب الا ربع رز مطحون

ثلث كوب كراوية

9 كوب ماء

ثلاثة ارباع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة يانسون ناعم

نصف ملعقة صغيرة شومر ناعم

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

لوز وفستق حلبي للتزيين

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات و هي ناشفة ثم نضعها في قدر غير قابل للالتصاق على النار

نضيف الماء و نحرك المكونات و نتركها على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر

عند الغليان سوف تصبح سميكة . نقوم بسكبها في الزبادي و تزينها بالمكسرات .

يمكن تناولها و هي ساخنة و يمكن و ضعها في الثلاجة لتبرد .