حلوى تشيز كيك بارفيه

هل تبحث عن وصفة حلو سهلة ولذيذة لا تحتاج الى الخبز؟

المكونات:

2 رطل من الفراولة ، مقطعة إلى شرائح

1 ملعقة طعام سكر

8 أوقية جبن قليل الدسم

نصف كوب زبادي يوناني خال الدسم

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

نصف كوب سكر بودرة

1 ½ كوب كريمة خالية من الدسم

2/3 كوب بسكويت غراهام مفتت

الطريقة:

في وعاء ، ترش شرائح الفراولة بالسكر. وتقلب بلطف ثم توضع جانباً لحين تحضير كعكة الجبن بالفراولة.

في وعاء الخلط ، تخفق الجبنة الكريمة واللبن والسكر حتى تصبح ناعمة. يضاف ½ كوب من الكريمة المخفوقة.

لتحضير الحلو، تقسّم المكونات بين 8 أكواب. أولا يوضع فتات بسكويت غراهام ، الجبنة الكريمية ، والفراولة.

تكرر الطبقات وتزين بالكريمة.