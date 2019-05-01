حلوى تشيز كيك بسكويت بالكراميل

المقادير:

200 غ جبن كريمية

200 مل كريمة خفق

80 غ سكر ناعم

2 بيض

½ ملعقة صغيرة فانيليا

50 غ زبدة

120 بسكويت على كراميل

مربى الفراولة

الطريقة :

1- بالخلاط الكهربائي ضعي البسكويت ثم أضيفي عليه الزبدة وقومي بالخلط حتى يتماسكا.

2- ضعي المزيج في قالب التشيز كيك المبطن بورق الزبدة كما هو واضح أمامك.

3- أدخلي الصينية الثلاجة ليبردوا.

4- لعمل الحشو اخلطي جبن الكريمة حتى تصبح ناعمة.

5- زوّدي البيض والسكر، الكريمة، الفانيليا وأعيدي الخلط.

6- اسكبي الخليط بقالب التشيز كيك فوق العجين.

7- أدخلي الصينية الفرن لمدة تلت ساعة وبعد النضج أعيديها للثلاجة.

8- عند التقديم زيّني التشيز كيك بالفراولة.