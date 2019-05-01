حلوى تشيز كيك بسكويت بالكراميل
المقادير:
200 غ جبن كريمية
200 مل كريمة خفق
80 غ سكر ناعم
2 بيض
½ ملعقة صغيرة فانيليا
50 غ زبدة
120 بسكويت على كراميل
مربى الفراولة
الطريقة :
1- بالخلاط الكهربائي ضعي البسكويت ثم أضيفي عليه الزبدة وقومي بالخلط حتى يتماسكا.
2- ضعي المزيج في قالب التشيز كيك المبطن بورق الزبدة كما هو واضح أمامك.
3- أدخلي الصينية الثلاجة ليبردوا.
4- لعمل الحشو اخلطي جبن الكريمة حتى تصبح ناعمة.
5- زوّدي البيض والسكر، الكريمة، الفانيليا وأعيدي الخلط.
6- اسكبي الخليط بقالب التشيز كيك فوق العجين.
7- أدخلي الصينية الفرن لمدة تلت ساعة وبعد النضج أعيديها للثلاجة.
8- عند التقديم زيّني التشيز كيك بالفراولة.