حلويات الكريسماس: بسبوسة محشية بالمهلبية

البسبوسة هي من الحلويّات العربية والمعروفة والمحببة عند الجميع، ويمكن أن يصنعها أيّ شخص داخل المنزل ويقدّمها بطرقٍ مختلفة فهناك البسبوسة بالمكسرات الصحية، والبسبوسة بالزبادي، والبسبوسة بالقشطة.

البسبوسة تعتبر من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمد الجسم بها، وخصوصاً إذا تم تحضير البسبوسة في فصل الشتاء.

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مقادير بسبوسة محشية

البسبوسة:

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة فانيلا

كوب سميد وسط

نصف كوب سكر

علبة قشطة

ملعقة صغيرة بكنج باودر

نص كوب زيت نباتي

طريقة تحضير البسبوسة

نقوم بمزجها مع بعض، ثم نقسم المزيج لقسمين قسم ببايركس مدهون بشوية زيت وعلى الفرن من الأسفل لتستوي .

طرق تجهيز المهلبية :

5 ملاعق حليب بودرة

فنجان قهوة سكر

5 ملاعق كبيرة نشا

كوبين حليب سائل أو ممكن وضع ماء فقط في الحليب

طريقة تحضير بسبوسة محشية

قومي بمزجهم مع بعض على البارد بعدها على النار ليشتد معنا القوام.

ثم اطفي النار عليها وأضيفي علبة قشطة قيمر أو بوك وامزجيهم سوياً.

ثم اخرجي الصينية ونضيأضيفيف المهلبية وفوقها باقي البسبوسة.

إذا كانت سميكة ضعي ملعقتين من الماء.

ثم وزعيهم وادخليهم الفرن من الأعلى واطفي الاسفل لتاخد لون وتستوي على الرف الوسط.

أضيفي القليل من شيرة وادخليها التلاجة حتى تتماسك.

يكون التزيين حسب الرغبة ونقدمها مع فنجان قهوة أو شاي، وصحتين وعافية.

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