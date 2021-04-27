أسهل وصفة لحلويات عيد الفصح للأطفال

هل تريدين صنع حلويات عيد الفصح المجيد في المنزل مع الأطفال، لما لا نقدم لك اسهل طريقة لجعل الأطفال الأكثر سعادة هذا العيد.

حلويات عيد الفصح للأطفال

أنت بحاجة الى:

قوالب معدنية أو سيلكون بأشكال مختلفة مثل الارانب والبيض والكتاكيت

حلويات متنوعة

شوكولاتة حلوة أو قليلة الحلاوة حسب الرغبة

الطريقة: