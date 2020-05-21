حليب الأم قد يكون علاجاً محتملاً لمحاربة فيروس كورونا

اشتركت أكثر من 1000 امرأة في جميع أنحاء العالم للتبرع بحليبهن لإجراء بحث يهدف إلى معرفة العلاقة الغريبة بين حليب الأم وعلاج فيروسات التاجية.

بينما يعمل العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة للبحث عن علاج قادر على قتل الفيروس ومنع العدوى من العودة ، يبحث الخبراء حاليًا عما إذا كان حليب الأم قادرًا على علاج فيروس كورونا القاتل.

ولكن لماذا حليب الأمهات؟

حتى الآن ، لم يتم دراسة حليب الأم أو بحثه قط في معركة لعلاج سلالات فيروسية أخرى ، بما في ذلك السارس أو فيروس ميرسا.

يعتبر حليب الأم ، بفوائده العديدة ، واحدًا من أكثر الأطعمة المغذية للطفل. يحتوي حليب الأم على العديد من الأجسام المضادة ، التي تساعد الطفل على محاربة الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض وتقليل خطر الإصابة بالعدوى والحساسية. كما أنه يحتوي على مادة اللبا الغنية بالبروتينات. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنها معقمة بشكل طبيعي ، فهي خالية من أي ضرر.

ومن ثم ، لا يمكن إنكار أن حليب الأم هو خيار جيد. يحاول العلماء الآن دراسة آثار ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأجسام المضادة في حليب الأم يمكنه "الحماية" من المرض لأنها تأتي من الدم فقط. في الواقع ، كغرض وقائي ، قد يكون الحليب قادر أيضًا على تعزيز مناعة قصيرة المدى في الجسم أيضًا. تنتج الأمهات المرضعات بالفعل أجسامًا مضادة تعمل ضد الإنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى ، والتي تنتقل بعد ذلك إلى الأطفال.

وللسبب نفسه ، يتم فحص عينات الحليب المشاركة في الدراسة بحثًا عن علاج للفيروس ولمعرفة مدى قوة الأجسام المضادة الموجودة في هذا الحليب.

تعتقد ريبيكا باول، مشاركة في الدراسة التي مقرها مدينة نيويورك ، والتي أصبحت أحدث مركز لانتشار المرض أن الرضاعة الطبيعية قد تكون قادرة على إنقاذ العديد من الأطفال من الإصابة بالمرض حتى الآن. قد تكون المرأة المرضعة قد طورت أجسامًا مضادة استجابة للفيروس ، الذي ينتقل حليب الثدي الآن إلى أطفالها. سواء كانت مصابة أم لا ، إذا تعرضت للفيروس فهذا يعني أن جسمها ربما يكون قد تعامل مع الفيروس واصبح أكثر قدرة على تكوين الأجسام المضادة. يمكن بعد ذلك تمرير هذه الأجسام المضادة إلى حليب الثدي للمساعدة على حماية رضيعها من المرض.

إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعد الأجسام المضادة الغنية بالمغذيات أيضًا في محاربة بعض الآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بأعراض COVID-19.

هل الرضاعة الطبيعية آمنة في زمن الفيروس التاجي؟

حتى الآن ، لا يوجد دليل على أنه يمكن نقل COVID-19 من الأم إلى الطفل من خلال حليب الثدي. لمنع انتشار الفيروس ، ينصح المرء بممارسة التدابير الصحية وتجنب الاتصال مع المرضى والحد من الاتصال الوثيق مع الطفل إذا كنت مصابًا بالمرض.

يعتقد العالم الرئيسي ، المتخصص في مناعة الحليب البشري أيضًا ، أن حليب الثدي ، إذا وجد أنه العلاج ، قد يكون قادرًا على منع الأوبئة في المستقبل.