حليب الثدي: لماذا يتغير لونه ومتى يجب أن تشعري بالقلق؟

نعلم جميعًا مدى أهمية حليب الأم للأطفال في سنواتهم الأولى. إنه مصدر أساسي للتغذية، لا يغذيهم فحسب، بل يحميهم أيضًا من الأمراض، ويعزز مناعتهم ويساعدهم على النمو...

لون حليب الثدي بشكل عام أصفر ، أبيض ، صافٍ ، قشدي ، أسمر ، أو أزرق. لكن ستندهش من معرفة أنه في بعض الأحيان يتغير اللون أثناء النهار أو في منتصف الرضاعة الطبيعية. إذا كنت أماً جديدة ولا تدركين حقًا أسباب التغييرات ، فقد تصابين بالذعر لبعض الوقت. تعالي معنا لنعرف سبب حدوث ذلك ومتى يجب أن تشعري بالقلق:

التغيرات في لون حليب الأم

تتغير ألوان حليب الثدي لأسباب مختلفة. السبب الأكثر شيوعًا هو تناول الطعام والشراب. قد يعطي الطعام الذي تتناولينه لونًا أخضر أو ​​أحمر أو ورديًا لحليب الأم. قد يبدو أيضًا بنيًا أو صدئًا قليلاً بسبب القليل من الدم. إلى جانب ذلك ، يتغير اللون أيضًا في مراحل مختلفة ليناسب حاجة الطفل المتنامي.

تغير الألوان حسب المرحلة:

يتغير لون حليب الأم في كل مرحلة بعد ولادة الطفل. تحدث هذه التغييرات بعد أسبوع أو أيام من الولادة. قد يكون التغيير الطبيعي في لون حليب الثدي حسب المرحلة كما يلي:

اللبأ

يشار إلى هذا على أنه أول حليب تنتجه بعد ولادة طفلك الصغير. يصنع الجسم كمية صغيرة فقط من اللبأ في الأيام الخمسة الأولى بعد الولادة. لكن هذا الحليب ذو قيمة غذائية عالية وغني بالأجسام المضادة. اللبأ بشكل عام أصفر أو برتقالي وسميك ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون صافياً ورفيعاً ومائيًا. المستويات العالية من بيتا كاروتين في الدفعة الأولى من الحليب تعطيها لونها الأصفر الداكن أو البرتقالي.

حليب انتقالي

بعد أسبوع ، يبدأ الجسم في إنتاج المزيد من لبن الأم لتلبية احتياجات الطفل الذي ينمو. يُشار إلى هذا بالحليب الانتقالي المنتج بين اللبأ ومرحلة الحليب الناضج. تستمر هذه المرحلة لمدة أسبوعين بعد الحمل ويظهر الحليب بشكل عام أصفر أو أبيض.

الحليب الناضج

بعد أسبوعين ، يصل جسمك إلى مرحلة الحليب الناضج. تعتمد ألوان الحليب المنتجة في هذا الوقت على محتوى الدهون. يتم تصنيفها إلى جزأين.

الحليب الاول: الحليب الذي يتدفق في بداية جلسة الرضاعة يكون أرق وقليل الدسم. يبدو واضحًا أو مزرقًا.

الحليب التالي: بعد فترة من الوقت ، أثناء جلسة الرضاعة ، يزداد محتوى الدهون ويصبح الحليب أكثر دسمًا ، وهو ما يسمى بالحليب التالي. وهو أكثر سمكا ويبدو أبيض أو أصفر.

أسباب أخرى لتغيير لون الحليب:

بصرف النظر عن التغييرات التي تظهر في مراحل مختلفة ، يتغير لون الحليب أيضًا اعتمادًا على نوع الأطعمة أو الأعشاب أو المشروبات التي تتناولها وتشربها. يمكن أيضًا أن تظهر صبغة خفيفة من هذه في بول طفلك.

الحليب الأخضر: تناول الكثير من الخضار الخضراء مثل السبانخ والبروكلي والأعشاب يمكن أن يجعل حليبك يتحول إلى اللون الأخضر قليلاً.

الوردي أو البرتقالي أو الأحمر: يمكن للفواكه ذات اللون الأحمر أو البرتقالي أن تعطي هذا اللون لحليب الثدي. الكثير من جذر الشمندر أو الجزر أو ألوان الطعام هي المسؤولة بشكل أساسي عن ذلك.

الصدأ أو البني: إذا كان حليب الثدي يبدو بنيًا أو صدئًا أو برتقاليًا داكنًا ، فقد يكون ذلك بسبب تسرب الدم من الداخل إلى قنوات الحليب.

الحليب الأسود: يرجع الحليب الأسود أساسًا إلى المضاد الحيوي Minocin ، الذي يسبب اسمرار الجلد. لا ينصح باستخدام هذا المضاد الحيوي أثناء إرضاع الطفل.

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