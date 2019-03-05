الحليب الساخن أم الحليب البارد؟ ايهما افضل؟

حتى إذا كنت لا تحب طعم الحليب ، عليك أن توافق على ما نقوله. الحليب هو واحد من المواد الغذائية الأكثر صحة والغني بالمغذيات الطبيعية.

يجب أن تهدف إلى شرب كوب واحد من الحليب على الأقل كل يوم. البعض يفضلونه ساخنا (مع التوابل والبودرة المضافة) والبعض الاخر يفضله باردا. لكن هل فكرت، ايهما الأفضل بالنسبة لك؟ وما هي الطريقة الأفضل لشربه لمساعدتنا في الحصول على جميع العناصر الغذائية المطلوبة والفيتامينات وعدم نسيان محتوى الكالسيوم الحيوي؟ تعالوا لنعرف!

هل الحليب البارد أفضل أم الحليب الساخن ؟

أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس ينصحون بشرب الحليب البارد هو الطريقة التي يتم بها معالجة الحليب والمعالجة الكيميائية قبل تسليمه إلى منزلك. يمتلئ الحليب البارد الذي يمر عبر مستويات منخفضة من المعالجة بالمغذيات الدقيقة الأساسية والإلكتروليتات التي تبقيك شحناً ونشطًا طوال اليوم. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا لا يعمل إلا بشكل أفضل عندما تستهلكه في الصباح. شرب الحليب البارد في الليل يمكن أن يسبب المتاعب الهضمية وعدم الراحة ، مما يجعل من الصعب النوم. فهو واحد من أفضل مسكنات الحموضة التي تسبب الحرقان وتبعد الجفاف.

سبب آخر لماذا يجب عليك شرب الحليب البارد هو أن الدراسات أثبتت أن الحليب البارد يمكن أن يساعدك في الواقع على فقدان الوزن. نعم فعلا! صدق أو لا تصدق ، إذا كنت تتجنب الحليب لمجرد أنه يجعلك تشعر بالثقل ، فلا يوجد سبب لتجنبه. يمكن أن يساعد الكالسيوم الموجود في الحليب البارد على تعزيز مستويات الأيض وبالتالي حرق هذه السعرات الحرارية بشكل أسرع. ويمكن أيضا أن يحل محل وجبة خفيفة بحيث تشعر بالإشباع وتتغلب على الألم الجوع. فقط احذر من تناول الحليب البارد في فصل الشتاء، لانه قد يسبب عدوى البرد والانفلونزا.

ماذا عن الحليب الساخن لا شك انه مليء بالمنافع مثل الحليب البارد ، ولكن يجب عليك اختيار الحليب اعتمادًا على ظروف الطقس وتفاوت تقبل جسمك لدرجات حرارة الطعام. في الوقت نفسه ، يفضل شرب الحليب الساخن عندما تريد إضافة شيء إليه ، مثل البروتينات أو مسحوق مغذي لأنه من الأسهل ان يذوب بهذه الطريقة.

يفضل تقديم الحليب الدافئ للأطفال وكبار السن لأنه يساعدهم على النوم بشكل أفضل. هل تعرف سبب هذا؟ يحتوي الحليب على الميلاتونين والأحماض الأمينية التي تحفز النوم وتنشط أكثر عند تسخين الحليب.