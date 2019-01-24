فتة الحمص الذهبية من المطبخ السوري

فتة الحمص الذهبية من سوريا

المكونات:

2 ½ كوب حمص

2 كوب ماء

½ كوب لبن زبادي

¼ كوب طحينة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 حص ثوم مفرى

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة كبيرة بقدونس

4 أرغف خُبز عربي

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

¼ كوب صنوبر محمص

الطريقة:

في وعاء كبير، ينقع الحمص لمدة 4 ساعات، ثم يصفي من ماء النقع ويشطف بالماء

يسكب الحمص في طنجرة متوسطة، ويضاف إليه 2 كوب ماء والكمون والملح، ويترك على النار حتى ينضج

تُشق أرغفة الخبز إلى نصفين بالعرض، وتُدهن بزيت الزيتون وتحمص بالفرن

بعد أن ينضج الحمص، نأخذ ½ كوب من الحمص ويطحن في الكبة

في وعاء معدني، يخلط الزبادي والطحينة وعصير الليمون والحمص المخفوق والثوم المفرى وقليل من زيت الزيتون، ويسخن على نار خفيفة دون الوصول إلى الغليان

يُقطع الخبز المحمص باليد، ويفرد في قاع صحن التقديم، ويسكب عليه القليل من ماء الحمص

يُفرد الحمص على وجه الخبز، ويغطى بخليط الزبادي والطحينة

يسخن السمن في مقلاة، ويُسكب على طبقات الفتة ويُنثر عليه الصنوبر والبقدونس المفرى، ويقدم