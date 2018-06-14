دراسة: التحدث إلى الجنين قبل الولادة مهم لنموه

التحدث إلى الجنين قبل الولادة مهم لنموه

أظهرت دراسة جديدة أن التفاعل مع الجنين قبل الولادة يمكن أن يرتبط بتطور ونمو أفضل للطفل لاحقا في الحياة.

من الأرجح أن تتفاعل الأمهات اللاتي "يتحدثن" مع أطفالهن أثناء الحمل بطريقة أكثر إيجابية مع رضيعهن بعد ولادتهن.

التفاعل مهم لمساعدة الأطفال على التعلم والتطور.

وقال الباحثون إن زيادة وعي الطفل يرتبط أيضا بالسلوكيات الصحية للامهات أثناء الحمل ، مثل الإقلاع عن التدخين أو حضور مواعيد التحضير للولادة بانتظام.

وقالت الكاتبة الرئيسية سارة فولي من جامعة كامبردج: "أظهرت الدراسات أن التفاعل بين الوالدين والجنين أمر حاسم لنموه وتعلمه ، لذا أردنا أن نفهم ما إذا كانت هناك علامات ما قبل الولادة التي قد تتنبأ بسلوك الوالدين".

في الدراسة التي نشرت في مجلة Developmental Review ، قام الفريق بإجراء تحليل استقصائي لـ 14 دراسة قامت بتحليل بيانات أكثر من 1،862 من الآباء ، وفحص أفكارهم ومشاعرهم حول الطفل أثناء الحمل.

فأظهرت النتائج وجود صلة متواضعة بين المشاعر الإيجابية ، حول الطفل أثناء الحمل والتفاعل بعد الولادة فقط بين الأمهات.

وقال فولي: "على الرغم من أننا وجدنا علاقة بين موقف الأم تجاه طفلها أثناء الحمل وتفاعلاتها اللاحقة ، فإن هذا الارتباط كان متواضعا. وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن يكون جزءًا من الأحجية ، وليس القصة بأكملها".