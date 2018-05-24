حمية البحر الأبيض المتوسط قد تحد من تأثير الهواء الملوث على الصحة

حمية البحر الأبيض المتوسط

استهلاك حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بمضادات التأكسد يمكن أن تقلل من التأثيرات الضارة لتلوث الهواء على الصحة.

قال باحثون إن اتباع نظام غذائي يحتوي على مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات وزيوت الزيتون والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء يمكن أن يضعف الآثار الضارة للتعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين لم يلتزموا بهذه الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كانوا أكثر عرضة بنسبة 17 في المائة لخطر الوفاة المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية مقارنة مع الذين استهلكوا مثل هذا النظام الغذائي.

وقال جورج ثورستون من قسم طب البيئة في جامعة نيويورك.: "بالنظر إلى الفوائد التي حققناها من النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، فإن نتائجنا تتسق مع فرضية أن تلوث الهواء بالجسيمات الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري يؤثر سلبًا على الصحة عن طريق تحفيز الإجهاد التأكسدي والالتهاب".

وأضاف ثورستون ، "على الرغم من أن النظام الغذائي لا يبدو أنه يحمي من الآثار الضارة للتعرض طويل الأجل لـ O3لم يكن تأثير الأوزون معتبرًا بشكل كبير بسبب حمية البحر الأبيض المتوسط ، لذلك يبدو أن الأوزون يؤثر على صحة القلب من خلال آلية مختلفة".