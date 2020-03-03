حمية مايير لخسارة 9 كيلوغرامات في 7 ايام

هي حمية معدة خصيصا لمن يرغب في إنقاص وزنه في مدة زمنية قصيرة من الوقت لذلك يجب استشارة طبيب مختص قبل البدأ به لأنها قد لا تتناسب مع كافة حالات الأجسام. تحتوي هذه الحمية على الألياف و البروتين حتى توفر للجسم معظم العناصر التي يحتاج إليها. ويمكن للشخص أن يفقد مقدار تسعة كيلو جرامات في سبعة أيام أي ما يصل إلى كيلو جرام واحد على الأقل في اليوم.

نعرض عليك فيما يلي البرنامج الكامل لهذه الحمية:



اليوم الأول:

الإفطار

شريحة توست محمص - ثمرة فاكهة من أي نوع باستثناء الموز - كوب حليب خالي الدسم.

الغداء:

قطعة واحدة من صدر دجاج مشوي منزوع الجلد - خضروات طازجة - عصير أناناس او كيوي.

العشاء:

شريحة توست محمص - ثمرة فاكهة من أي نوع باستثناء الموز - كوب حليب خالي الدسم.

اليوم الثاني:

الإفطار:

شريحة توست محمص - شريحة شمام - ثمرة خوخ كبيرة - كوب لبن خالي الدسم.

الغداء:

سلطة خضروات طازجة مع ملعقة مايونيز - كوب من عصير الكيوي و الأناناس.

العشاء:

قطعة هامبورجر أو شريحة لحم بفتيك - كوب من عصير كيوي و أناناس.

اليوم الثالث:

الإفطار:

شريحة توست محمص - خمس شرائح أناناس - ثمرة فاكهة طازجة - كوب حليب خالي الدسم.

الغداء:

سلطة مكونة من الخس و الطماطم و قطع من صدر الدجاج - شريحة من الجبن خالي الدسم - عصير الأناناس و الكيوي.

العشاء:

حبة بطاطس مهروسة بدون ملح - كوب من الحليب خالي الدسم.

اليوم الرابع:

الإفطار:

شريحة توست محمص - نصف ثمرة جريب فروت متوسطة - كوب من الحليب خالي الدسم.

الغداء:

بيضتان مسلوقتان - سلطة فواكه - كوب عصير أناناس و كيوي.

العشاء:

سلطة دجاج - ثماني حبات بازلاء مطبوخة على البخار - كوب حليب خالي الدسم.

اليوم الخامس:

الإفطار:

ثمرة فاكهة من أي نوع باستثناء الموز - ثلاث حبات مشمش - كوب حليب خالي الدسم.

الغداء:

سلطة تونة بدون زيت و ملح - مجموعة خضروات طازجة - كوب عصير الأناناس و الكيوي.

العشاء:

حبة بطاطس مهروسة – قطعة لحم مشوية صغيرة - عصير الكيوي و الأناناس.

اليوم السادس:

الإفطار:

شريحة توست محمص - نصف شمامة - كوب حليب خالي الدسم.

الغداء:

ثمرة تفاح - خضروات طازجة - كوب من عصير الأناناس و الكيوي.

العشاء:

حبة بطاطس مهروسة بدون ملح - قطعتان من الستيك المشوي والمتبل بعصير الطماطم - كوب عصير أناناس و كيوي.

اليوم السابع:

الإفطار:

شريحة توست رجيم - ثمرتا فاكهة من أي نوع باستثناء الموز - كوب حليب خالي الدسم.

الغداء:

سلطة خضراء - عصير أناناس و كيوي.

العشاء:

حبة بطاطس مهروسة – ثلاث قطع سوسيس مشوي - عصير كيوي و أناناس.

و يجب أن تحرصي على شرب كميات وفيرة من المياه و ألا تهملي استشارة الطبيب للمحافظة على صحتك.

