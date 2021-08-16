أحدث أفكار ديكورات الحمامات حول العالم

من نيويورك الى المغرب وحتى اليابان – هناك موجة جديدة من التغير تركز على ديكور الحمام، وأحواض الاستحمام، حيث يعتبر الحمام من أهم غرف المنزل، والتي يمكن أن تبعث الشعور بالراحة أو الانزعاج، ومهما كانت المساحة المتوفرة لديك، يمكنك الآن اختيار التصميم المناسب الذي سيعيد إلى هذه الغرف الهامة طاقتها الإيجابية ويجعلها مكانا يلتقي فيه الذوق بالراحة، لماذا تدفع المال للذهاب الى المنتجعات بينما يمكنك تحويل حمام غرفتك الى منتجع صغير آمن وهادئ ومميز!

العودة إلى الفسيفساء سواء على الجدران أو الارضيات

يشهد هذا العام عودة فن الفسيفساء الى جدران وأرضيات الحمامات، بنقوش مستوحاة من الحمامات الفاخرة التي انتشرت في قصور الاندلس في اسبانيا والمغرب. تقول خبيرة الديكور جوليا بكينغهام، "الفسيفساء فن أزلي يناسب كل مكان وكل زمان."

اللوحات الفنية والنقوش الطبيعية

تقول المصممة كارولين بوبيري، "أنا أحب أزهار الكرز، وهذه الشجرة الجميلة على جدار الحمام الرئيسي في منزل في مدينة جيرسي، نيو جيرسي، مستوحاة من هانامي، التقليد الياباني للذهاب لرؤية أزهار الكرز كجزء من الاحتفال بقدوم الربيع".

الرخام المثالي

هذا الحمام العصري من تصميم إلا آكيموفا، من مدينة نيويورك، حيث ركزت على الأرضيات. حيث استخدمت بلاط Glassos بتوزيعات رخامية على الجدران لعكس الضوء بشكل جميل.

الخطوط الصفراء

اللون الأصفر بلا شك لون يعكس الضوء والبهجة في المكان واستخدامه في الحمام على شكل خطوط طولية يجعل المساحة الصغيرة تبدو أكبر وأكثر اشراقا.

بلاط صخري

لا تحتاج كل الحمامات الى ارضيات من الرخام، إليس كذلك؟ هذا ما تنصح به كيلي ماكداول التي استوحت ارضيتها من الصخور النهرية بتصميم اسباني فخم.

اللون الاخضر الزاهي

قد لا يكون لونك المفضل لكن المصممة ايرين مارتن استخدمت هذه التصاميم من البلاط والزجاج الكلاسيكي والفسيفساء بلمسة من عام 1920.