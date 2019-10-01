دراسة: لماذا يحتاج كبار السن إلى حياة جنسية نشيطة؟

مع التقدم في السن يأتي فهم أوسع للعوامل التي تؤثر على نوعية الحياة والنفسية بين المسنين، والنشاط الجنسي جزء حاسم من هذا، وفقا للباحثين.

وتشير النتائج إلى أن جوانب السلوك الجنسي ونوعية الحياة يرتبطان بشكل إيجابي لدى كبار السن.

وقالت مؤلفة الدراسة جين تايلور فلين، عالمة النفس وطالبة دكتوراه في جامعة غلاسكو كالدونيان، " نشجع الباحثين على النظر الى جوانب مثل الجنس والحياة الجنسية عند استكشاف محددات الرفاه في الحياة في مرحلة الشيخوخة."

للوصول إلى هذا الاستنتاج،قامت فلين والمؤلفة المشارك في الدراسة آلان ج. غاو بتحليل بيانات 133 مشاركا (متوسط أعمارهم 74 عاما)، والذين قاموا بتقديم معلومات حول وتيرة النشاطات الجنسية لديهم.

وشمل ذلك على اللمس / الامساك باليدين، العناق/ الحضن / المعانقة، والتقبيل، التمسيد المتبادل، الاستمناء والجماع.

وقدم المشاركون أيضا معلومات عن حالتها الزوجية وترتيبات الحياة، والصحة الذاتي.

وارتبطت وتيرة وأهمية السلوك الجنسي بشكل معتدل وإيجابي مع نوعية الحياة.

وارتبط أهمية السلوكيات الجنسية مع الحالة النفسي الجيدة، بغض النظر عن وجود الزوج أو الشريك والحالة الصحية الذاتية.

الأشخاص الذين وجدوا أن النشاط الجنسي هام حصلوا على أعلى الدرجات النوعية النفسية في الحياة، كما أشار الكتاب في ورقة في مجلة السن والشيخوخة.