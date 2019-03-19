الشيء الوحيد الذي قد يدمر حياتك المهنية ، حسب العلم

في المرة التالية التي تكون فيها على استعداد لتقديم تنازلات في موعد نومك لمشاهدة فيلم أو الدردشة مع الأصدقاء أو البقاء ملتصقًا بهاتفك الذكي دون سبب وجيه ، فكر مرة أخرى! أنت تدمر حياتك المهنية من خلال البقاء مستيقظا حتى وقت متأخر من الليل ، والعلم سيثبت لك ذلك.

تقول دراسة أجراها قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة هارفارد إن الحرمان من النوم يؤثر على مزاج الموظف ، وقدرته على التركيز في العمل ، بل ويضعف أداء العقل لعدة أيام. المكاسب قصيرة الأجل من خلال البقاء مستيقظا لبضع ساعات كل ليلة في الواقع تكلفك مستويات الإنتاجية في المكتب.

الكافيين لا يساعد!

ليس هذا فقط ، تؤكد دراسة أخرى أجرتها جامعة روتشستر على كيفية تأثير الحرمان من النوم مباشرة على أداء الدماغ. وفقًا للباحثين ، يزيل الدماغ البروتينات السامة من عصبوناته عندما تكون نائماً ، مما يحسن قدرة الشخص على التفكير بوضوح ومعالجة المعلومات. لا يمكن لأي كمية من الكافيين إصلاح هذا!

هل تأكل كثيرا في النهار؟

هل تجد نفسك جائعًا دائمًا في المكتب؟ القي باللوم على نمط النوم الخاص بك. بصرف النظر عن التأثير على مهاراتك في حل المشكلات ، وارتفاع مستويات التوتر والتفاعل العاطفي ، فإن الحرمان من النوم يمكن أن يجعلك تشتهي الطعام وبالتالي يؤدي الى السمنة.

العلم وراء ذلك

تشير العديد من الدراسات إلى أن نمط النوم غير الصحي يجعلك تشعر بالجوع وتؤثر أيضًا على عملية التمثيل الغذائي لديك. يكافح جسمك أكثر لحرق السعرات الحرارية التي تستهلكها بالإضافة إلى أنها تؤثر على نظام المناعة لديك أيضًا.