حيلة لإخفاء آثار تساقط شعرك بعد الولادة.. تعرفي عليها  (فيديو)

بالإضافة إلى الاكتئاب وزيادة الوزن وغيره، يعد تساقط وترقق الشعر من أكثر مشاكل ما بعد الولادة شيوعًا والتي تواجه معظم السيدات بعد الولادة، ومثل هذه المشاكل تواجه أيضًا النجمات والمشاهير، مثل العارضة البريطانية "فوغ ويليامز".

تعرضت المذيعة والعارضة لنفس مشكلة تساقط الشعر بعد إنجاب طفلها "ثيودور" في أكتوبر العام الماضي، و نشرت "فوغ" فيديو لها على إنستغرام تكشف فيه عن حيلتها لإخفاء آثار تساقط الشعر بعد الولادة.

في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت "فوغ" أن حيلتها الذكية والبسيطة جدًا تعتمد على تطبيق البرونزر على أماكن الفراغات الواضحة في الشعر لإخفاء.

وقالت "فوغ" في الفيديو: "هكذا أغطي أماكن الفراغات التي سببها ثيودور"، ويمكن رؤيتها وهي تستخدم فرشاة مكياج لتطبيق البرونزر على تلك الأماكن الفارغة في الجزء الأمامي من الشعر.

وعلى عكس ما قد تتوقعينه، كانت النتيجة مرضية جدًا، وساعد البرونزر حقًا على إخفاء الفراغات المحرجة والمزعجة، وكما لوحظ، بدت "فوغ" جميلة بمكياج ناعم ركز على أحمر شفاه وردي واعتمدت تسريحة ذيل الفرس.

يعد تساقط الشعر بعد الولادة، شائعًا للغاية، وذلك ينتج عن عدم استمرار عملية تساقط الشعر الضعيف المعتادة أثناء الحمل، فيستأنف الجسم تلك العملية بعد الولادة، بينما يبدأ الشعر عادة بالنمو من 3 إلى 4 أشهر بعد الولادة.

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