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خبز الذرة النباتي السريع 

منشور 21 آذار / مارس 2022 - 03:00
خبز الذرة النباتي السريع 
خبز الذرة النباتي السريع 

خبز الذرة النباتي السريع خبز الذرة النباتي المكون من 6 مكونات هي الجانب المثالي لأي وجبة تقريبًا. بالإضافة إلى أنه أبسط خبز ستجده! هذه الوصفة باليو خالية من منتجات الألبان، خالية من الحبوب.

خبز الذرة النباتي السريع 

المكونات:

خبز الذرة النباتي السريع 

2 كوب من خليط دقيق خال من الحبوب

1/2 كوب كومبوتشا سادة أو بديل بعلبة واحدة من الخميرة الجافة النشطة وملعقة صغيرة من شراب القيقب ونصف كوب من حليب جوز الهند الدافئ أو الماء

ربع كوب من هريس اليقطين

نصف كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز أو بديل زيت جوز الهند المذاب

½ كوب حليب أو ماء جوز الهند

½ ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

  • يُسخن الفرن إلى 375. تُبطن صينية الخبز بورق الزبدة.
  • تُمزج جميع المكونات في وعاء الخلط وتُحرّك حتى تمتزج.
  • تُسكب العجينة في المقلاة ثم تُخبز لمدة 30 دقيقة. اتركيها تبرد تماما قبل التقديم.

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