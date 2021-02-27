خبز الفوكاشيا الإيطالي

خبز ايطالي شهي وسريع التحضير ومناسب للعشاء..

المكونات:

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة

نصف ملعقة صغيرة روزماري أو اكليل الجبل مجفف (اختياري)

التغطية:

بصلة كبيرة مقطعة جوانح ويفضل البصل الأحمر

ملح

ملعقة صغيرة خل

سماق

زيت زيتون

الطريقة:

نذيب الخميرة في ربع كوب من الماء الدافئ ونتركها حتى تكون رغوة سميكة.

نخلط الدقيق والملح والزبدة جيداً ثم نضيف الخميرة والماء ونعجن جيداً ثم ندهنها بزيت الزيتون ونغطيها ونتركها تختمر.

في أثناء تخمير العجينة نبدأ في تحضير التغطية. ندعك البصل بقليل من الملح والخل جيداً ثن نضيف السماق وزيت الزيتون ونتركه جانباً.

بعد تخمير العجينة نفردها في صينية مستطيلة مدهونة بالزبدة بسمك نصف سم ونغطيها بالبصل مع غرسه بالأصابع حتى تختلط التغطية بالعجينة جيداً.

نبدأ في تسخين الفرن ونترك الخبز ليختمر مرة أخرى. بعد اختمار الخبز ندخله الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج.

يبرد ثم يقطع ويقدم طازجاً مع اللبنة أو الجبن.