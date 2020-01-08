خدعة سهلة لتعزيز ذاكرتك بنسبة 23 في المائة

لا شك ، بأن عقولنا تشيخ مع مرور الوقت. قد لا يمكننا تجنب فقدان الذاكرة المرتبطة بالعمر ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك الآن. لذلك ، في المرة القادمة التي تشعر بأنك بدأت تنسى ، جرب هذه الخدعة.

الدراسة

قام الباحثون البريطانيون بعمل تجربة على مجموعة من الناس، حيث طلب منهم مشاهدة أفلام قصيرة ثم تذكر التفاصيل من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة. وطُلب من عدد منهم إبقاء عيونهم مغلقة أثناء الإجابة على الأسئلة.

النتائج:

أجاب الأشخاص الذين أبقوا أعينهم مغلقة بنسبة 23 في المائة أكثر وضوحاً من الأشخاص الذين طلب منهم ابقاء عيونهم مفتوحة.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة علم النفس وعلم الجريمة.

اقترحت الدراسة أن الحد من التداخل المحيط يمكن أن يساعدك على التركيز بشكل أكبر على تذكر الأشياء.

من خلال إغلاق عينيك ، يتم تقليل الحمل المعرفي في عقلك ، ويتم حجب الانحرافات ، مما يساعدك على التركيز. يساعدك إغلاق العين أيضًا في تكوين صورة ذهنية للشيء الذي تحاول تذكره. إغلاق عينيك يساعدك على تذكر صورة المكان الذي تركت فيه الهاتف أو الحقيبة حيث أن الأشياء التي أمامك لا تشغلك.

ولكن عندما تتعرض للضغوط والتلاعب بعشرة أشياء في كل مرة ، فقد لا تتمكن من تذكر الأشياء. الشعور بالقلق والتوتر يمكن أن يعطل تركيزك ويجعل من الصعب عليك تذكر الأشياء ، حتى لو أغمضت عينيك في هذا الموقف.