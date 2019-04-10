ما تفسير رؤية الخراف في المنام؟

رؤية الخراف في الحلم أو الأغنام يمثل في كثير من الأحيان التوافق مع الأشخاص من حولك. قد تجد أنك تسعى باستمرار للوفاء بتوقعات الآخرين والضغوط التي يضعها المجتمع عليك. يمكن أن يشير أيضا إلى أنك تابع وتحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتصبح قائد.

الأغنام حيوانات ضعيفة للغاية تحتاج دائمًا للحماية من قبل أولئك الذين هم في مناصب السلطة. قد تكون هناك جوانب خاصة بك تجعلك تشعر بالضعف وتخاف من الافصاح للآخرين. إذا وجدت أنك قلق باستمرار بشأن ما يعتقده الآخرون ، فقد يكون الوقت قد حان لإحداث تغييرات إيجابية في حياتك والتركيز على أشياء أكثر أهمية.