وصفة شهية لتحضير خروف محشي بالارز والتوابل.

المقادير:

1 خروف طازج منظف من كل الأحشاء الداخلية

1 كوب زيت زيتون

½ كوب دبس رمان

2 كوب لبن زبادي

1 كوب عصير بندورة

¼ كوب خل

6 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة كبيرة هال مطحون

1 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة بابريكا

للأرز:

12 كوب أرز بسمتي

2 كوب أرز نباتي

1 كيلو غرام لحم مفروم

10 حبات بصل مفروم

5 ورقة غار

2 مكعب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة مستكة

2 ملعقة كبيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة هال مطحون

1 ملعقة كبيرة كمون

3 ملعقة كبيرة ملح

مكسرات للتزيين لوز وصنوبر

الطريقة:

اخلطي زيت الزيتون ودبس الرمان ولبن الزبادي وعصير البندورة والخل والملح وكل البهارات في وعاء.

ادهني الخروف بالخليط السابق واتركيه في الثلاجة بعد لفه بالنايلون لمدة 12 ساعة على الأقل.

اقلي اللحم المفروم مع البصل بالزيت النباتي، وتبليها بالقرفة والبهارات الخاصة بالأرز.

أضيفي مكعبات مرق الدجاج والملح والمستكة ثم الماء.

عند الغليان أضيفي الأرز.

اتركي الأرز على النار حتى ينضج وبعد ذلك حتى يبرد.

احشي الخروف بالأرز ثم اربطي الأرجل واليدين.

لفي الخروف بالقصدير، وضعيه في صينية تحتوي على كمية قليلة من من الماء حتى لا يحترق.

ضعي الخروف في الفرن وكلما تبخر الماء في الصينية أضيفي غيره.

يبقى الخروف ساعتين على كل ناحية.

أنزعي القصدير بعدما ينضج لحم الخروف واتركيه حتى يحمر من الأعلى.

قدمي الخروف مع المكسرات .