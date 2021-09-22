خريف 2021: اتجاهات لطلة متألقة دون الحاجة لميزانية ضخمة

تتغير صيحات المكياج مع تغير الفصول، إلا أن تنويع مكياجك لا يعني بالضرورة إنفاق الكثير من الأموال، وتتميز صيحات المكياج لهذا الخريف بابتكاراتها مع غناها بالعناصر الكلاسيكية، والتي تمنحك طلة مشرقة على نحو استثنائي.

ونقلاً عن "موقع حلوة" إليك هذه الاتجاهات الستة الشائعة التي تضمن لك الحصول على طلة متألقة دون الحاجة لميزانية ضخمة:

1. ما رأيك بالاستعاضة عن اللون الأحمر القرميدي، بالظل القرمزي الخريفي للشفاه. ومن المعلوم أن اللمسة النهائية للشفاه تكتسب أهمية كبيرة أيضاً لدى السيدات، ننصحك باستخدام أحمر شفاه بدون لمعان لتعزيز طلتك عوضاً عن احمر الشفاه اللامع. يمكنك الحصول على أحمر الشفاه IKSU Longlasting Waterproof Matte Lipstick (19 درهم)، وهو أحمر شفاه شديد التشبع يدوم طويلاً مع عناصر مرطبة للحصول على مظهر أنيق لا يقاوم.

2. ليس من الضرورة تخفيف ألوان مكياجك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة. تبدو موضة المكياج لهذا الخريف أكثر اتجاهاً لاعتماد المنتجات اللامعة- عززي تألق عينيك باستخدام ظلال العيون اللامعة والمشرقة من لوحة ظلال العيون All About Eyes من IKSU (29 درهم) والتي تتميز باثني عشر لونًا بثلاثة تركيبات فريدة - غير لامع ولؤلؤي ومعدني. اجعلي طلتك أكثر تألقاً باستخدام رموش صناعية لعيون أكثر جاذبية.

3. اجعلي كحل العينين الأسود أكثر حيوية باعتماد النماذج الرسومية. من المعلوم أن الكحل بتصميم عين القطة يبقى رائجاً في عالم الجمال، ولكن ما رأيك في رسم الكحل أبعد بحوالي بوصة واحدة لتعزيز طلتك، باستخدام محدد العيون IKSU القابل للسحب (9 دراهم). حافظي على البساطة عند وضع المكياج على بقية مناطق الوجه لتسليط الضوء على عينيك المتألقتين.

4. يعتبر أحمر الخدود الخفيف أمر لا غنى عنه لوضع المكياج طوال العام، وقد تم استيحاء أحمر الخدود العصري لهذا الموسم من اللون الأحمر الذي يلون وجنتيك عند تعرضهما للهواء البارد. عززي تألق خديك بلمسة إضافية من أحمر الخدود على طول عظام الوجنتين، ومزجهما نحو صدغيك. يمكنك اختيار IKSU Blush و Strobe Palette (19 درهم) للحصول على لون وردي مشع ينساب بسهولة ويمتزج بشكل جميل مع باقي أنحاء وجهك لخلق توهج طبيعي.

5. تبقى الحواجب المثالية من أهم صيحات المكياج المستمرة، ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للحصول على الطلة المثالية باستخدام نفس المنتجات كل يوم. للعناية بالحاجبين، قومي بتنظيفهما باستخدام فرشاة ملفوفة مخصصة. بعد ذلك، قومي بملء الفراغات باستخدام قلم تحديد الحواجب IKSU Eyebrow Pencil (12 درهم) بحركات صغيرة ورشيقة. تتضمن المجموعة فرشاة ملفوفة لإضفاء مظهر منحوت للحواجب يدوم طوال اليوم.

6. على عكس الكنتورينغ، يعتبر الهايلايتنيغ طريقة مثالية لتسليط الضوء على مناطق وجهك الاكثر بروزاً. لمسة من الظل المناسب من IKSU Sculpt & Bronze Sun Kissed Perfection Palette (19 درهم) على قوس كيوبيد (أعلى الشفتين) وعظام الوجنتين وأقواس الحاجب، ستمنحك بشرة متألقة على نحو طبيعي.

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