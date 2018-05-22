ما تفسير خسارة الشعر في المنام؟

إذا حلمت بأن شعرك يتساقط فهذا يدل على أنك تهتم بفكرة أنك تتقدم في السن وتفقد جاذبيتك الجنسية وفحوليتك. أنت منشغل بالشيخوخة ومظهرك الخارجي. فقدان شعرك يدل أيضًا على قلة قوتك. ليس لديك القدرة على النجاح. قد تشعر بالضعف أيضاً حاول التركيز على ثقتك بنفسك.

أما اذا حلمت بأن شعرك طويل فهذا يدل على أنك تفكر طويلاً وبعناية قبل اتخاذ أي قرار. أنت تركز على بعض الخطط أو المواقف. الحلم بأن لديك شعراً طويلاً ويعيق حركتك يوحي بأن أفكارك تمنعك من المضي قدمًا. ربما تفعل الكثير من التفكير دون اتخاذ أي إجراء.