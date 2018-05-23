4 أسابيع فقط: حمية صحية لخسارة الوزن في رمضان

حمية صحية لخسارة الوزن في رمضان

تعدّ حمية اللبن والتمر من أفضل أنواع الحمية السريعة، التي تخلّصك من ثلاثة إلى أربعة كيلو غرامات في الأسبوع الواحد، ولكن لا ينصح بتكرارها لأكثر من شهر في كل مرة.

فوائد التمر واللبن:

يحتوي التمر على العناصر الغذائية المتكاملة من فيتامينات، ومعادن، وأحماض، وألياف، وسكريات طبيعية، يحتاجها الجسم بشكل مستمر، عند إضافة التمر للبن في وجبة غذائية فإنّها تُصبح متكاملة تماماً.

يحتوي اللبن على الكالسيوم والبروتين والخمائر الطبيعيّة التي تهضم الطعام بشكل صحي وسليم، مع إعطاء الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة وعدم الرغبة في تناول الأطعمة.

طريقة حمية التمر واللبن

الأسبوع الأول: تناول اللبن والتمر بديلاً عن وجبة السحور والفطور، ويمكن تناول اللبن كامل الدسم أو الحليب فقط بشكل يومي.

الأسبوع الثاني: تناول اللبن وعدد فردي من التمر قبل البدء بتناول الإفطار، وبعد ذلك الانتظار لمدّة نصف ساعة، ثمّ تناول قطعة من خبز النخالة ونوع من اللحوم البيضاء أو الحمراء الخالية من الدهون.

الأسبوع الثالث: تناول اللبن والتمر مع قطعة صغرة من الستيك المشويّ وحصّة من الفاكهة على الإفطار مع اللبن الزبادي، ويمكن تناول حصة من الفاكهة والخبز المحمّص على السحور.

الأسبوع الرابع: تناول اللبن الزبادي مع الوجبات التي لا تحتوي على الدهون أو النشويّات بكمّيّات كبيرة.