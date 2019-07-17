خسوف القمر: نصائح ومحاذير خاصة بالأطعمة

سيظهر الخسوف الجزئي للقمر في جميع أنحاء العالم في ليلة 16 و 17 يوليو. وسيدوم هذا الحدث المذهل لمدة بضع ساعات ، بين الساعة 1:31 صباحًا و 4:29 صباحًا ولان أي تغيير في مراكز الكواكب له تغيير على صحتنا أيضا. فبالتالي ، في مثل هذه الأحداث هناك بعض القيود المفروضة على النظام الغذائي الواجب مراعاتها.

يؤثر الخسوف علينا وعلى الساعة الطبيعية للجسم. وهذا شيء له جذور في النظم التقليدية للطب والأيورفيدا أيضًا. وبالتالي ، يتبع الكثير من الناس هذا بشكل معتاد ولديهم بعض العادات أثناء الطهي أو تناول بعض المواد الغذائية.

الملاحظات الغذائية الهامة:

-ليس هناك تغيير في القوى المغذية للأغذية النيئة أو غير المطهية. ومع ذلك ، هناك تغيير في خصائص الطعام المطبوخ. قد لا يكون له نفس التأثير على جسمك. أثناء الخسوف ، يصبح الإشعاع فوق البنفسجي ، الذي يدمر البكتيريا بشكل طبيعي في الجو ، منخفضًا للغاية. هذا يؤدي إلى نمو غير منضبط للكائنات الحية الدقيقة. مما يجعل معظم الأطعمة المستهلكة غير آمنة.

يستغرق تناول الطعام غير النباتي الكثير من الوقت ، مما يجعله غير آمن للاستهلاك أثناء الخسوف.

يمنع شرب الكحول منعا باتا لأنه قد يكون له تأثير سلبي على الجسم خلال الخسوف القمري. يقال إن تأثير الكحول يزداد خلال هذا الوقت غير الموات.

من وجهة نظر الايورفيدا ، يجب أن تأكل الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم قبل ساعتين على الأقل من الخسوف.

يجب عليك الامتناع عن تناول أو استهلاك أي شيء خلال ساعات الخسوف.

- الخسوف يجلب الطاقة السلبية والسموم إلى النظام. وبالتالي ، تصف الأيورفيدا استخدام المشروبات العشبية المزيلة للسموم الطبيعي ، خلال مدة الخسوف.

ما يجب تضمينه:

الكركم - و هو سوبرفوود طبيعي مليء بخصائص مضادة للالتهابات والتي تحافظ على نظافة الجسم من الجراثيم والالتهابات.

تشاي تولسي - هو أيضا شيء يمكنك إدخاله في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة جيدة.

ماء جوز الهند النقي - لا تتضرر القشرة السميكة للثمرة بالأشعة. كما أن لديها فوائد صحية كبيرة بالنسبة لك.

الكمثرى - هو ثمرة أخرى جيدة وغنية بالمواد المضادة للاكسدة التي تطلق السموم من الجسم وتملأك بالطاقة.

يُعتقد أن الماء العادي يمكن أن يتلوث ، لذلك يفضل اضافة شرائح الزنجبيل أو الريحان أو حتى مسحوق الزنجبيل لتنقيه وتجعله آمنًا للاستهلاك.