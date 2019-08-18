يتميز برج السرطان بأنّه محب للآخرين، ويفضل حمايتهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه مخلص لشريك حياته، ولأصدقائه، وشديد العاطفة، ولديه رؤية عميقة للمستقبل، وخيال واسع، وفي الوقت نفسه هو برج متشائم، وشديد التعلق بالآخرين، ويفقد الثقة بالأشخاص من خلال مواقفهم غير الجيدة معه، ويتوافق برج السرطان مع برج الجدي، والعقرب، والحوت، ولا يتوافق مع برج، الجوزاء، والحمل، والقوس.

ومن خصائص امرأة السرطان:

1- متقلبة المزاج، وتتمتع بشخصيّة مزدوجة فهي ظالمة وحنونة في آن واحد.

2- تحافظ على منزلها، وممتلكاته، ولا تبذّر أموالها.

3- لا تمتلك عدداً كبيراً من الأصدقاء، ولكنها ترغب في إسعادهم.

4- غير اجتماعية، فلا تحب الاختلاط مع الناس، وخوض النقاش والحوار.

5- غامضة بشكل كبير، فلا أحد يعلم ما يدور برأسها، وهي مليئة بالألغاز.

6- تؤمّن الرفاهية لزوجها وأطفالها في بيتها، ولديها قدرة على خلق جوّ مريح، ودافئ.

7- لا تمتلك الحظ الجيد، ولا تسير أمورها بسهولة، وإنما تعتبر متعثرة في أمور الحياة.

8- القدرة على الاستمرار في عمل معين، فهي تسعى دائماً لتحقيق ذاتها، وطموحها بشتى الطرق.

9- تعتمد على نفسها في أداء الأمور، ولا تفضّل الاعتماد على غيرها، وتكره الاتكاليّة، والأشخاص الاتكاليين.

10- ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعائلة، حيث تعتبر تلبية احتياجاتهم من أولويّاتها.

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11- تراعي الرجل وتعامله كطفل كبير، وتعتبر العلاقة مع امرأة السرطان ممتعة، ومخيفة في الوقت نفسه بالنسبة للرجل.

12- متحفّظة، ومحتشمة، وحالمة.

13- صارمة جداً في أموار حياتها، وحياة الأشخاص القريبين منها.

14- تتمتع بالشخصية الخجولة والمنطوية.

15- تتميز بقدر من الذكاء، والجمال، ولكنها تحتاج إلى شخص يحفّز ثقتها بنفسها.

16- التضحية من أجل من تحب، بالإضافة إلى أنها صبورة.

17- متعلقة بشكل كبير بوالدتها، وتعتبر إحدى نقاط ضعفها، فهي تمدّها بالأمان، والطمأنينة.

18- تفضل أن تُقدَّم لها الهدايا والورود، وقصائد الحب، من الشخص الذي يريد أن يرتبط بها.

19- ترغب في الحصول على شريك عاطفي، ولكنها تفضل أخذ وقت طويل لاتخاذ قرار الارتباط بشريك حياتها المستقبليّ.

20- تفضل ارتداء الملابس المريحة، وتميل إلى النمط التقليدي، والكلاسيكي، وتواكب الموضة بشكل مستمر.

21- القدرة على إدارة الأعمال، والمعاملات المالية المختلفة.

22- متواضعة ولا تتباهى بالأمور التي تقوم بها أمام الآخرين.

23- الحكم على الناس بسرعة، وبمجرد نظرة واحدة منها، فهي تميز الشخص الجيد عن غيره.

24- مخلصة لأصدقائها، وتمدهم بالراحة والأمان.

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