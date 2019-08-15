صفات أنثى برج السرطان في الحب والعمل والموضة 

تعتبر شخصية أنثى السرطان من الشخصيات الهادئة والشغوفة، التي تمتلك قدراً كبيراً من العزيمة والإصرار، وتسعى دائماً إلى فهم الآخرين وحمايتهم، لذلك فهي تمتاز بعلاقتها الاجتماعية الجيدة مع الآخرين حيث تعرف بأنها مخلصة لهم، وتفضل البقاء في البيت حيث تشعر براحة أكبر قرب الأسرة، والبقاء مع صديقتها المقربات جداً، كما وتحب الجلوس ومشاهدة المناظر الطبيعية للاسترخاء والاستجمام.

ومن سلبيات أنثى برج السرطان أنها لا تثق بالناس بسهولة، وتحاول الهرب من الواقع دائماً بافتعال المشاكل بطرق غير مباشرة، ويظهر لها جانب عدواني ومتشائم عندما يضايقها أحد أو يستفزها.

ومن صفات أنثى السرطان مع الحب:

أنثى السرطان عاطفية جداً، تأخذ وقتاً طويلاً في التفكير قبل اتخاذ أي قرار خاصة بالأمور المتعلقة ببدء العلاقات العاطفية، فهي تحاول دائماً أن تجد شريكاً حساساً مثلها، وهي تحب وتقدر كل ما يقدم لها من هدايا وزهور وقصائد، وإذا كنت صديقاً ومقرباً من أنثى السرطان فإنك تعتبر من الأشخاص المحظوظين فهي لا تثق بالناس بسهولة، فتبقى بذلك وفية لأصدقائها ولشريكها مدى الحياة، ومن أهم مميزاتها أنها تتحلى بالصبر، فهي تهتم دائماً بأن تكون إلى جانب شريكها خاصة في أوقات الأزمات، وتسعى إلى مساعدته لتخطي كل ما هو سيئ، وتفضل دائماً بأن يعبر لها شريكها عن حبه لها وأن يوفر لها أجواء رومانسية خاصة.

أما أنثى السرطان والعمل:

لا تحب أنثى السرطان التباهي بالعمل طوال الوقت مثل الآخرين، ولكنها تسعى جاهدة في أن تكون بالمقدمة دائماً، كما وتمتلك قدرة كبيرة على فهم الآخرين والحكم عليهم بدقة، وهي مجتهدة ومبدعة جداً في عملها، كما وتمتلك قدرة كبيرة على الإدارة والتنظيم في عملها.

أما أنثى السرطان والموضة:

تفضل أنثى برج السرطان الموضة الكلاسيكية والتقليدية، وتحب الملابس المريحة والتى تبرز أنوثة وجمال المرأة، فهي دائماً تميل إلى اختيار الأقمشة الخفيفة والمريحة لحياتها اليومية، ولا تميل إلى تجربة الملابس الجريئة والمبالغ فيها، وتسعى دائماً لأن تكون أنيقة ومواكبة لكل ما هو جديد، ولكنها تختار كل ما هو يناسبها من الموضة، تهتم بمنزلها كثيراً، وتسعى إلى تزيينه بالإكسسوارات مثل اللؤلؤ والقلائد الرائعة.

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