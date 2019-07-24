خصائص مولود برج الأسد

من خصائص رجل برج الأسد أنه لا يعتمد في حياته مع الشريك على الحب فقط، فهو يؤمن بالمقولة الشهيرة: "الحب وحده لا يُطعم خبزاً"، ولا يعني الأسد بهذه العبارة المال مثلًا، بل يجب أن يجتمع الحب لديه مع الاحترام والثناء والتمسك من قبل الطرف الآخر، ويمتاز بعلاقته الوديّة، والخلوقة، والعاطفية، والمتسلطة، والمتحكمة في نفس الوقت.

يشبّه حبّ الرجل الأسد لأنثاه بالسجن، فهو إذا أحبّ امرأة صار يغار عليها من الجميع وأراد أن يخبئها عن جميع الرجال، وقد تشعر المرأة التي تعيش معه بالحيرة لكنها لا تستطيع أن تنكر مدى كفاءته في الحبّ والتعبير عن ذلك، إضافةً لقدرته على إنجاز أعماله وأنشطته، وأكثر الأمور السلبية المتعلّقة بالرجل الأسد هو خوفه من الفشل أو الاستهزاء من الآخرين، إلا ٫ه إن حصل على التشجيع تجاوز جميع مخاوفه.

أما خصائص المرأة الأسد، فيجوز تشبيهها بزهرة دوار الشمس لأنّ أنظار الآخرين تدور حولها أينما توجهت، وهي على درجة عالية من العاطفية والحساسية، وتعامل الجميع بلطف لكنها إن أسيء إليها أخرجت مخالبها كاللبؤة تماماً.

المرأة الأسد صاحبة شخصية قيادية واجتماعية، يمكن التأثير عليها من خلال مدحها والإطراء عليها، وفيما يتعلّق بعلاقتها مع شريكها فهي على درجة عالية من الإخلاص وتعتبر أمًا مثالية، ولكنها من ناحية أخرى يمكن أن "تخنق" زوجها بشخصيتها العنيدة، وهنا يجب عليه أن يتدارك هذا الموضوع بحنكته ورجولته، وفيما يتعلق بالموضة فهي تميل دائماً إلى ارتداء الملابس الكلاسيكية والرياضية.

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