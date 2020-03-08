خطوات إزالة الجلد الميت من قدميك

إزالة الجلد الميت عن القدم عملية صحية ولابد منها كل فترة للعناية بقدميكِ وجمالهما وصحتهما، وتتطلب عملية إزالة الجلد الميت من القدم الحرص والتركيز الكامل، لأن الخطأ عند إزالته قد يؤدى الى المخاطر الصحية وتكاثر الجراثيم والالتهابات. ويجب عليكِ الاهتمام بإزالة الجلد الميت عند كعب الرجلين وأطراف الأصابع، والتي تظهر مع الوقت نتيجة انتعال أحذية ضيقة من الأمام، وأيضاً انتعال الأحذية المفتوحة من الخلف والتي تسبب تصلب الجلد وجفافه.

الخطوات:

تغسل القدمين بالماء والصابون جيداً، ثم يتم تجفيفهم.

وتمسح القدمين بقطنة مبللة بالكحول الطبية جيداً.

توضع القدمين في وعاء مملوء بالماء الساخن مخلوط بالملح لمدة 15 دقيقة.

تستخدم الفرشاة أو المبرد أو الحجر المخصص لإزالة الجلد الميت من القدمين في دعك كعب القدمين جيداً الى الوصول بالتحسن في ملمس القدمين الناعم.

تستخدم الأدوات المخصصة للعناية بالأظافر في إزالة الجلد الميت حول أظافر القدمين برفق حتى لا تتسبب بخدوش مؤذية.

يجفف القدمين جيداً بالمنشفة ويتم دهنهم بطبقة من زيت الأطفال، ثم ارتداء جوارب قطنية الى اليوم التالي، وفي اليوم التالي تغسل القدمين بالماء الدافئ والصابون ثم يجففوا جيداً ويوضع عليهما طبقة من بودرة الأطفال.