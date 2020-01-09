خطوات اختيار ورق الحائط في الصالون

ويقول المصمم المختص في ورق الحائط، بيتي بيلتنر، إن الخطوة الأولى تتمثل في اختيار النمط الصحيح، ويوضح: "لا يناسب أي نمط كل الغرف، تبدو التصميمات الكبيرة أكثر ملاءمة للغرف الكبيرة ذات الأسقف العالية، أما في الغرف الأصغر فسوف تكون تلك التصميمات الكبيرة مهيمنة للغاية، وسوف يكون ورق الحائط الأكثر دقة هو الأفضل".

والخطوة الثانية هي أخذ القياسات، فعند القياس نكون بحاجة إلى أكثر من مجرد قياس العرض والارتفاع، حيث نحتاج أيضا إلى ملاحظة منتصف الغرفة، حيث ستبدأ لصق ورق الحائط للحصول على أفضل مظهر، وقد نحتاج إلى قص الورق في زوايا الغرفة لإنجاز هذا الأمر، لذلك سوف نحتاج في النهاية إلى ورق أكثر من القياسات الخالصة.

ويشير الخبراء إلى أهمية الانتباه إلى قاعدة البصمة، فمن من أجل السلامة يفضل شراء لفة أخرى والتأكد من أن جميع ورق الحائط في الغرفة يأتي من دفعة الإنتاج نفسها، فالألوان يمكن أن تختلف في بعض الأحيان على أساس دفعة الإنتاج.

وتتمثل الخطوة الثالثة في إعداد الجدران، ومن أجل لصق الورق بشكل مثالي، دون بقع أو تشققات، يجب عليك إعداد السطح الذي سوف يستقر عليه بشكل صحيح، فقط إذا كان السطح أملس ونظيفا، يمكن تثبيت الورق عليه جيدا.

أما الخطوة الرابعة فهي تأطير ورق الحائط إذا لزم الأمر، حيث يحتوي عدد قليل جدا من الغرف على جدران منتظمة تماما، وتصبح عيوب عمودية الجدران ملحوظة عندما يتم تغطية جدار واحد فقط بورق الحائط.

ويقول ميخائيل بومر، من أكاديمية "اصنعها بنفسك" في كولونيا: "الانتقال من جدار إلى جدار ومن جدار إلى السقف عادة ما تكون غير مستوية إلى حد ما"، ونصح بإخفاء هذه العيوب بإطار خفيف حول ورق الحائط، ويجب أن يكون الإطار ضعف أكبر عرض للانحراف.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طرق تنظيف فراش السرير المتسخ

طرق تلميع الخشب المطفي